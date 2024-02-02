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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 10 из 10«1...8910
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21708
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 21:15
#136
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Цитата:
saba: В 1943 году зимой у немцев порой верхней одежды даже не было, во всяком случае так вспоминала моя мама.

Электрон, вашим бабушкам прабабушкам кто свою одежду отдал? Что они рассказывали про те времена?

[Исправлено: maxsaf, 02.02.2024 - 21:23]
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9493
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 21:18
#137
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Цитата:
111:
Получайте..

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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4113
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 21:30
#138
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Цитата:
viktorian85:
Попробуй там скажи что-то против военных и государства когда она проводит военные операции.

Возможно я чего то не знаю,не слышал про такие законы ни в Украине,ни в Израиле, ни в Азербайджане. Это точно или "одна бабка сказала" или "я так думаю"Цитата:
viktorian85:
Экономика вышла на пяток место в мире.

в общем то я не про экономику. Хотя вышла она на пятое место в большей части из за огромного госзаказ в военной промышленности . Я про другое. Смотрел по Ютубу опрос на канале "Говорит неМосква. Обычный опрос про новый закон, тот самый про конфискацию. Те кто "за" говорят свободно и открыто, те кто "против" либо говорят иносказательно либо кутают лицо в шарфы. либо просто проскакивают мимо. Это нормально?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4113
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 21:31
#139
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Цитата:
Гога:
Большей глупости не читал!

Честно говоря у меня тоже рот открылся и долго не закрывался!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4113
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 21:43
#140
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Цитата:
Добринцофф:
Насчёт автопрома не знаю,

Каким образом страна ведущая войну собирается помочь ведущей европейской державе? Это просто безумство какое то, как то Путин , как бы я к нему в связи с войной не относился, обычно не говорил подобных глупостей. Где Лада с Москвичом и где Мерседес с БМВ ? Или ему как обычно всем диктаторам говорят только то, что он хочет услышать? А трудности у Германии в экономике безусловно есть. Война никому не пошла на пользу, даже нам, ведь Вы как коммерсант тоже, ощущаете это. Вопрос логистики сейчас просто страшный. Раньше Россия использовалась как огромный хаб для перевалки товаров на всё СНГ,да и многие товары мировые бренды выпускали в России. Теперь этого нет. Сужу по тому же корму для кошек. Раньше Вискас выпускали в подмосковном Ступино кажется и стоил он 160 тенге. сейчас в магазинах в основном Вискас производства Польши стоимостью 230 тенге.
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1222
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 21:48
#141
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саба, сам придумал и пытаешься учить?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35322
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 21:50
#142
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Цитата:
Гога:
Так открой коммент и ответь

Ответить на что?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35322
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 21:51
#143
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Цитата:
Гога:
111: Получайте..

Ты вот войну рядом, у тебя на границе, гибель сотен тысяч россиян, считаешь благоуханием?
Я это считаю вашим безумием.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35322
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 21:53
#144
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Цитата:
Гога:
Где ты это видел ?

По видео, краснодарец пошел погибать за деньги, чтобы прокормить себя.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9493
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 22:17
#145
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Цитата:
111:
Ты вот войну рядом, у тебя на границе, гибель сотен тысяч россиян, считаешь благоуханием? Я это считаю вашим безумием.
-----*******1 111 Флуд и оффтопик (часть 8)Отправлено: 31.01.24 - 20:56#66 Война вообще хорошо.Все расставила на свои места и указала кто есть кто и кем он был..Да, в этом к сожалению огромный плюс войны, которую развязали россияне.***********--------------ты уж определись ---безумие или война хорошо ???
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9493
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 22:20
#146
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Цитата:
111:
Ответить на что?

-----------------111: Я же говорил в Австрию ,111: Мы своему старшему тоже сказали, в Чехию или Канаду вали,-----так куда все - таки ???
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9493
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 22:28
#147
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111(Полноправные пользователи) Памятник Нурсултану Назарбаеву убрали из экспозиции...Отправлено: 01.02.24 - 12:14#11 Ну тут он сидит действительно, как Пахан на зоне..Пусть бы и стоял, чтобы помнили, как мы под их, коммунистов предводительством, разрушили и разграбили свою страну на куски, и сделали верхушке КПСС подарки в виде всех земных и не земных богатств..Как не защитили Родину, как обменяли ее на жевачки, капюшоны и мальвинки..------Ну а что же ты сделал , что бы этого не было ???
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Сыкымы
* Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1904
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 22:30
#148
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Цитата:
111:
Я это считаю вашим безумием.

Безумие - это отказаться от предложения мирно решить проблемы. Но там "хозяевА" другой вариант протолкнули
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Сыкымы
* Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1904
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 22:35
#149
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Цитата:
Гога:
Получайте..

Даже "ватное болото" благоухает... для своих ценителей и фанатов :lol: 8-) :-o
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