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Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48501
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 31.01.24 - 12:45
Проект казахского алфавита, основанного на латинской графике, проходил апробацию в прошлом году. Работа по совершенствованию проектов алфавита и правил правописания казахского языка, основанных на латинской графике, продолжается.
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Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 02.02.24 - 13:08
Цитата:
Вы говорите про сейчас, а он говорит про то время, когда казахскому языку присвоили статус государственного. Тогда процентное соотношение и правда было другим. Можем вместе поднять данные по годам, уже кстати делали это неоднократно.
saba:
Это что за сказки? У меня сейчас процентов 60 казахов
Это что за сказки? У меня сейчас процентов 60 казахов
Вы говорите про сейчас, а он говорит про то время, когда казахскому языку присвоили статус государственного. Тогда процентное соотношение и правда было другим. Можем вместе поднять данные по годам, уже кстати делали это неоднократно.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14832
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 02.02.24 - 15:12
Цитата:
кого поостерегся или чего?)
факт обогрева в студию можно?
фото может видео, какие ни будь воспоминания (только не русских заключенных) а бедных переселенцев которых на произвол судьбы бросили а казахи такие пришли и как давай всех обогревать)
на память приходит только момент с укрыванием солдат линейных батальонов которые тут в казахстане как Шевченко в ссылке находились, часто они в степь с крепостей убегали и прибивались к кочевым рода-всё
ни про какой массовой обогрев русских переселенцев не слышал и не знаю
а еще с учетом того что это как упрек постоянный звучит сейчас то в двойне нужны доказательства а то надоели уже эти нац мифы
Цитата:
никто никого не ЮТИЛ
всех кого ссылали и присылали сами разбирались в своем житье -бытье
чеченцев выкинули в голую степь, бараки им построили и все
никто их в юрты не забирал обогреваться
saba:
что не было я бы поостерёгся
что не было я бы поостерёгся
кого поостерегся или чего?)
факт обогрева в студию можно?
фото может видео, какие ни будь воспоминания (только не русских заключенных) а бедных переселенцев которых на произвол судьбы бросили а казахи такие пришли и как давай всех обогревать)
на память приходит только момент с укрыванием солдат линейных батальонов которые тут в казахстане как Шевченко в ссылке находились, часто они в степь с крепостей убегали и прибивались к кочевым рода-всё
ни про какой массовой обогрев русских переселенцев не слышал и не знаю
а еще с учетом того что это как упрек постоянный звучит сейчас то в двойне нужны доказательства а то надоели уже эти нац мифы
Цитата:
saba:
к немцам было тоже разное и отношение русских и немцев и чеченцев и всех других народов по отношению к казахам и друг к другу тоже были разные , на разных этапах истории.
к немцам было тоже разное и отношение русских и немцев и чеченцев и всех других народов по отношению к казахам и друг к другу тоже были разные , на разных этапах истории.
никто никого не ЮТИЛ
всех кого ссылали и присылали сами разбирались в своем житье -бытье
чеченцев выкинули в голую степь, бараки им построили и все
никто их в юрты не забирал обогреваться
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14832
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 02.02.24 - 15:21
Цитата:
пускать на самотек и делать второй государственный это уже не самотек
а упорное продвижение русского языка называется
сейчас как раз таки самотек
русский язык в статусе бюрократического а казахский гос язык
русские как не учили гос язык так и не учат
а казахи в особенности молодежь отказывается от русского увеличивая долю казахоязычных
в итоге сугубо не вмешиваясь доля русского языка по объективным причинам сокращается в стране
Цитата:
сколько? потребовали вывески на двух языках сделать и наименование товаров перевести по закону?
ухххх сколько усилий
Цитата:
а кто говорит про полный переход на казахский язык?
у нас вроде со времен назарабаева пестуется идея изучения трех языков
гос, русский и английский чтобы наша молодежь была конкурентоспособная
в итоге казахские дети учат казахский дома, идут в русскую школу чтобы там русский подтянуть, и в универе выбирают изучение английского факультативно
русские дети дома на русском, в школу русскую, в универе никакой язык не учат в итоге потом макс сидя в канаде где он общается с боссом на английском обижается ах почему бы не сделать в РК два государственных?
для чего? для кого? зачем? чтобы русские дети не чувствовали себя ущемлёнными учась в русских школах и русских группах в универе?))) ну пусть не ущемляются просто)) ответ то простой)
maxsaf:
если бы языковой вопрос пустили на самотёк, сделали два государственных изначально,
если бы языковой вопрос пустили на самотёк, сделали два государственных изначально,
пускать на самотек и делать второй государственный это уже не самотек
а упорное продвижение русского языка называется
сейчас как раз таки самотек
русский язык в статусе бюрократического а казахский гос язык
русские как не учили гос язык так и не учат
а казахи в особенности молодежь отказывается от русского увеличивая долю казахоязычных
в итоге сугубо не вмешиваясь доля русского языка по объективным причинам сокращается в стране
Цитата:
maxsaf:
Но мы то знаем сколько усилий потребовалось, чтобы ускорить этот процесс.
Но мы то знаем сколько усилий потребовалось, чтобы ускорить этот процесс.
сколько? потребовали вывески на двух языках сделать и наименование товаров перевести по закону?
ухххх сколько усилий
Цитата:
maxsaf:
По поводу практической пользы - ну правда, что даст полный переход на казахский? Качество образования от этого резко подскочит? Больше будет литературы и кино? Наврятли. Может я в чем то другом пользу не вижу, упускаю что-то важное - так вы меня поправьте.
По поводу практической пользы - ну правда, что даст полный переход на казахский? Качество образования от этого резко подскочит? Больше будет литературы и кино? Наврятли. Может я в чем то другом пользу не вижу, упускаю что-то важное - так вы меня поправьте.
а кто говорит про полный переход на казахский язык?
у нас вроде со времен назарабаева пестуется идея изучения трех языков
гос, русский и английский чтобы наша молодежь была конкурентоспособная
в итоге казахские дети учат казахский дома, идут в русскую школу чтобы там русский подтянуть, и в универе выбирают изучение английского факультативно
русские дети дома на русском, в школу русскую, в универе никакой язык не учат в итоге потом макс сидя в канаде где он общается с боссом на английском обижается ах почему бы не сделать в РК два государственных?
для чего? для кого? зачем? чтобы русские дети не чувствовали себя ущемлёнными учась в русских школах и русских группах в универе?))) ну пусть не ущемляются просто)) ответ то простой)
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 02.02.24 - 20:13
Цитата:
Вообще все не так. На момент развала процент владеющих русским языком в Казахстане был выше, чем процент владеющих казахским языком, и это подтверждается документально. В момент присвоения казахскому языку статуса государственного и произошел главный перекос в статусе. По факту, учитывая все обстоятельства, русский язык должен был стать вторым государственным именно тогда. И уже после этого можно было языковой вопрос пускать на самотёк.
abaika95:
пускать на самотек и делать второй государственный это уже не самотек а упорное продвижение русского языка называется сейчас как раз таки самотек
пускать на самотек и делать второй государственный это уже не самотек а упорное продвижение русского языка называется сейчас как раз таки самотек
Вообще все не так. На момент развала процент владеющих русским языком в Казахстане был выше, чем процент владеющих казахским языком, и это подтверждается документально. В момент присвоения казахскому языку статуса государственного и произошел главный перекос в статусе. По факту, учитывая все обстоятельства, русский язык должен был стать вторым государственным именно тогда. И уже после этого можно было языковой вопрос пускать на самотёк.
Re: Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали,...
Отправлено: 02.02.24 - 20:47
Цитата:
Вы вроде из Челябинска? Так не говорите тогда о том, чего не знаете! Родной посёлок моих родителей Тунгыш, рядом с п.Озёрным. У них в посёлке жило до 30 семей чеченцев, последних даже я застал,некоторые там и похоронены. П.озёрный был сплошь немецким. так что про житьё бытьё чеченцев и немцев в Казахстане я очень даже хорошо знаю. Я говорю были разные периоды. Была одно время и дискриминация со стороны немецкого руководства колхоза им. К.Маркса, были и хулиганские выходки горячих кавказских парней, но когда расставались, расставались со слезами. Так что пожалуйста не стройте из себя всезнающего человека, во всяком случае пока живы те кто видел всё своими глазами. Иначе будет у Вас положение хуже губернаторского, во всяком случае впросак попадать у Вас удачно получается!
abaika95:
никто никого не ЮТИЛ
никто никого не ЮТИЛ
Вы вроде из Челябинска? Так не говорите тогда о том, чего не знаете! Родной посёлок моих родителей Тунгыш, рядом с п.Озёрным. У них в посёлке жило до 30 семей чеченцев, последних даже я застал,некоторые там и похоронены. П.озёрный был сплошь немецким. так что про житьё бытьё чеченцев и немцев в Казахстане я очень даже хорошо знаю. Я говорю были разные периоды. Была одно время и дискриминация со стороны немецкого руководства колхоза им. К.Маркса, были и хулиганские выходки горячих кавказских парней, но когда расставались, расставались со слезами. Так что пожалуйста не стройте из себя всезнающего человека, во всяком случае пока живы те кто видел всё своими глазами. Иначе будет у Вас положение хуже губернаторского, во всяком случае впросак попадать у Вас удачно получается!
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 02.02.24 - 21:01
Цитата:
Казахский язык изначально с обретения независимости был государственным и тогда тоже увы для Вас это было не 10-20 % населения. Да практически все казахи знали русский язык, а 99 % русских и остальных народов не знали казахского и самый массовый отъезд русскоязычных в Россию и немцев в Германию пришёлся именно на те годы , в большей части по экономическим причинам. Так был ли смысл делать русский язык вторым государственным? его и оставили как язык межнационального общения и при обращении в государственные органы на русском языке чиновники ОБЯЗАН либо ответить на языке обращения,либо предоставить переводчика. в чём здесь ущемление?
Смотрел кстати передачу на Ютубе про Нарву, молодое поколение даже с с серыми паспортами неграждан переезжают почему то не в ближайший Новгород, а в Таллинн и усиленно учат эстонский язык. Даже дети В.Карпина поехали в Таллинн учить эстонский язык,хотя он главный тренер сборной России по футболу.
maxsaf:
казахскому языку присвоили статус государственного.
казахскому языку присвоили статус государственного.
Казахский язык изначально с обретения независимости был государственным и тогда тоже увы для Вас это было не 10-20 % населения. Да практически все казахи знали русский язык, а 99 % русских и остальных народов не знали казахского и самый массовый отъезд русскоязычных в Россию и немцев в Германию пришёлся именно на те годы , в большей части по экономическим причинам. Так был ли смысл делать русский язык вторым государственным? его и оставили как язык межнационального общения и при обращении в государственные органы на русском языке чиновники ОБЯЗАН либо ответить на языке обращения,либо предоставить переводчика. в чём здесь ущемление?
Смотрел кстати передачу на Ютубе про Нарву, молодое поколение даже с с серыми паспортами неграждан переезжают почему то не в ближайший Новгород, а в Таллинн и усиленно учат эстонский язык. Даже дети В.Карпина поехали в Таллинн учить эстонский язык,хотя он главный тренер сборной России по футболу.
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 02.02.24 - 21:02
Цитата:
Если я вас правильно понял, казахи немцам строили отличные дома со всеми надворными постройками, красивые и ухоженные, наводили порядок и красоту в немецком поселке, еду им таскали свою в перерывах от работы, пока те немцы прохлаждались, а сами ютились по соседству в степи в юртах? Ну тогда согласен, приютили, данке шон.
saba:
П.озёрный был сплошь немецким
П.озёрный был сплошь немецким
Если я вас правильно понял, казахи немцам строили отличные дома со всеми надворными постройками, красивые и ухоженные, наводили порядок и красоту в немецком поселке, еду им таскали свою в перерывах от работы, пока те немцы прохлаждались, а сами ютились по соседству в степи в юртах? Ну тогда согласен, приютили, данке шон.
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 02.02.24 - 21:04
Цитата:
Нет, не изначально.
Цитата:
Это электрон говорил, с ним и разбирайтесь.
saba:
Казахский язык изначально с обретения независимости был государственным
Казахский язык изначально с обретения независимости был государственным
Нет, не изначально.
Цитата:
saba:
увы для Вас это было не 10-20 % населения.
увы для Вас это было не 10-20 % населения.
Это электрон говорил, с ним и разбирайтесь.
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 02.02.24 - 21:05
Цитата:
Глупости не говорите, отличные дома были потом. В 1943 году зимой у немцев порой верхней одежды даже не было, во всяком случае так вспоминала моя мама.
maxsaf:
Если я вас правильно понял
Если я вас правильно понял
Глупости не говорите, отличные дома были потом. В 1943 году зимой у немцев порой верхней одежды даже не было, во всяком случае так вспоминала моя мама.
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 02.02.24 - 21:08
Цитата:
Я считаю, что был. Это могло существенно замедлить отток русскоязычного населения. Уехали в основном трудоспособные и образованные. Результат массового оттока вы и сами видите.
saba:
Так был ли смысл делать русский язык вторым государственным?
Так был ли смысл делать русский язык вторым государственным?
Я считаю, что был. Это могло существенно замедлить отток русскоязычного населения. Уехали в основном трудоспособные и образованные. Результат массового оттока вы и сами видите.
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 02.02.24 - 21:09
Цитата:
А у вас откуда лишняя была тогда?
saba:
В 1943 году зимой у немцев порой верхней одежды даже не было,
В 1943 году зимой у немцев порой верхней одежды даже не было,
А у вас откуда лишняя была тогда?
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