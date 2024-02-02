Германия разрушает свою автопромышленность и нуждается в помощи, заявил президент Владимир Путин во время осмотра павильона «Сбера» на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Цитата. Кажется возрождение бренда "Москвич" китайским JAC вдохновило президента РФ,интересно помогать германскому автомобилестроению он будет тоже с помощью китайских товарищей?
saba: Вот интересно, Россия же хотела, чтобы все стремились в "русский мир". Оставим за скобками войну, кому захочется в этот мир, где можно за свои слова и убеждения , надолго присесть в тюрьму, где можно лишиться собственности, где люди прячут лица ставя подписи за выдвижение кандидата в президенты ? Насколько всё это привлекательно? я не беру отдельные мелочи, типа невозможность рассчитаться карточкой за рубежом, да и вообще невозможность поехать туда , куда хочешь.
Да вроде ничего не изменилось. Мигранты и иностранные туристы как ездили так и ездят. Их даже больше стало. Особенно китайцев. Россияне стали больше ездить в ОАЭ и Тайланд и прочие страны заместо Европы. Экономика вышла на пяток место в мире. Зарплаты за прошлый год выросли на 10-15% по крайней мере всех кого знаю. Что касается наказания за убеждения. То на Украине, Израиле, Айзейбарджане тоже самое. Попробуй там скажи что-то против военных и государства когда она проводит военные операции. Посадят в тюрьму.
-----1. Краснодар Больше всего машин на 1000 жителей было зарегистрировано именно в этом городе. С населением 1 миллион человек, Краснодар имеет в своём парке 355 тысяч легковых автомобилей. То есть примерно 355 машин на каждую тысячу человек. Примерно каждый 3 житель города имеет свой автомобиль.
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