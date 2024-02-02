Отправлено: - 19:43

saba:

Вот интересно, Россия же хотела, чтобы все стремились в "русский мир". Оставим за скобками войну, кому захочется в этот мир, где можно за свои слова и убеждения , надолго присесть в тюрьму, где можно лишиться собственности, где люди прячут лица ставя подписи за выдвижение кандидата в президенты ? Насколько всё это привлекательно? я не беру отдельные мелочи, типа невозможность рассчитаться карточкой за рубежом, да и вообще невозможность поехать туда , куда хочешь.

Цитата:Да вроде ничего не изменилось. Мигранты и иностранные туристы как ездили так и ездят. Их даже больше стало. Особенно китайцев. Россияне стали больше ездить в ОАЭ и Тайланд и прочие страны заместо Европы. Экономика вышла на пяток место в мире. Зарплаты за прошлый год выросли на 10-15% по крайней мере всех кого знаю. Что касается наказания за убеждения. То на Украине, Израиле, Айзейбарджане тоже самое. Попробуй там скажи что-то против военных и государства когда она проводит военные операции. Посадят в тюрьму.