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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 9 из 9«1...789
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4108
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 19:07
#121
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Интересно букмекерские компании принимают ставки на Надеждина , зарегистрируют или нет и каков коэффициент?
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4108
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 19:22
#122
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Германия разрушает свою автопромышленность и нуждается в помощи, заявил президент Владимир Путин во время осмотра павильона «Сбера» на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Цитата.
Кажется возрождение бренда "Москвич" китайским JAC вдохновило президента РФ,интересно помогать германскому автомобилестроению он будет тоже с помощью китайских товарищей?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9486
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 19:42
#123
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Цитата:
111:
Что за коммент?

----Так посмотри , не поленись .
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
570
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 19:43
#124
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Цитата:
saba:
Вот интересно, Россия же хотела, чтобы все стремились в "русский мир". Оставим за скобками войну, кому захочется в этот мир, где можно за свои слова и убеждения , надолго присесть в тюрьму, где можно лишиться собственности, где люди прячут лица ставя подписи за выдвижение кандидата в президенты ? Насколько всё это привлекательно? я не беру отдельные мелочи, типа невозможность рассчитаться карточкой за рубежом, да и вообще невозможность поехать туда , куда хочешь.

Да вроде ничего не изменилось. Мигранты и иностранные туристы как ездили так и ездят. Их даже больше стало. Особенно китайцев. Россияне стали больше ездить в ОАЭ и Тайланд и прочие страны заместо Европы. Экономика вышла на пяток место в мире. Зарплаты за прошлый год выросли на 10-15% по крайней мере всех кого знаю. Что касается наказания за убеждения. То на Украине, Израиле, Айзейбарджане тоже самое. Попробуй там скажи что-то против военных и государства когда она проводит военные операции. Посадят в тюрьму.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9486
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 19:44
#125
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Цитата:
electro:
когда ж ты, чудо-юдо, угомонишься?
---------------Никогда !!!
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1220
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 19:45
#126
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Гога, пусть сам ответит

[Исправлено: Gljuk, 02.02.2024 - 20:07]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9486
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 19:52
#127
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Цитата:
111:
люди живут впроголодь

---Большей глупости не читал! Цитата:
111:
Бедные краснодарцы.

-----1. Краснодар Больше всего машин на 1000 жителей было зарегистрировано именно в этом городе. С населением 1 миллион человек, Краснодар имеет в своём парке 355 тысяч легковых автомобилей. То есть примерно 355 машин на каждую тысячу человек. Примерно каждый 3 житель города имеет свой автомобиль.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9486
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 19:55
#128
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Цитата:
111:
Не верил. А вы?

---А кому ты веришь ? Болоту ?Когда уже глупости выставлять ?Цитата:
111:
люди живут впроголодь

-----Надо же до такого додуматься !?!?!
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9690
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 19:59
#129
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Цитата:
saba:
Германия разрушает свою автопромышленность и нуждается в помощи, заявил президент Владимир Путин

Насчёт автопрома не знаю,но вот брат у меня на заводе пластмассовых изделий работал до начала войны ,5 линий было,сейчас одна осталась и та на гране закрытия.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35319
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 20:58
#130
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Хотели СССР?
Получайте..


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35319
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 21:00
#131
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Цитата:
Гога:
Так посмотри , не поленись

Так что за вопрос?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35319
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 21:01
#132
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Цитата:
Гога:
Надо же до такого додуматься !

Чтобы от голода пойти воевать за бабло?
А ты это у него спроси.
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