Отправлено: - 09:22

maxsaf:

Ну так а чё мы продолжаем искать виновного среди жильцов?

Цитата:Насколько я понял, там хозяйка квартиры затеяла ремонт , наняла узбеков , чтобы сделали натяжной потолок. Им нужна была тепловая пушка,видимо хотели быстрее закончить работу вот и прислонили баллоны к печке. Как у нас в Костанае в дёнерной. Вот и результат. Многие в Казахстане до сих пор не знают даже про наш случай в Красном Партизане. Особенно актюбинцы и уральцы. У него бак в газели на 200 литров, на баллоне написано максимальное заполнение 80%, он заливает 194 литра, когда убеждаешь, рассказываешь про этот случай отмахиваются. Ну конечно мы же бессмертные.