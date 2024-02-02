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АО "ССГПО" прокомментировало претензии министерства промышленности о неполных отчислениях в бюджет Костанайской области
АО "ССГПО" прокомментировало претензии министерства промышленности о неполных отчислениях в бюджет Костанайской области
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