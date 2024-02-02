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≡ АО "ССГПО" прокомментировало претензии министерства промышленности о неполных отчислениях в бюджет Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48501
АО "ССГПО" прокомментировало претензии министерства промышленности о неполных отчислениях в бюджет Костанайской области
Отправлено: 02.02.24 - 18:50
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В документах указано, что АО "ССГПО" и АО "Качары руда" не исполнили обязательства по обучению казахстанских кадров за 2022 год, а также не произвели перечисления в областной бюджет на социально-экономическое развитие региона. На претензии министерства ответил гендиректор АО "ССГПО" Сергей НАПОЛЬСКИХ.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35316
Re: АО "ССГПО" прокомментировало претензии...
Отправлено: 02.02.24 - 18:50
#1
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Это как с тов. Ворониным было, который поспешил так же привнести непроверенные данные ради хайпа не хайпа, другой вопрос.
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