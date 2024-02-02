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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 8 из 9«1...6789»
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35316
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 02:56
#106
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Вот ведь задача, за какие лягушки дают срок, а за какие расстрел в России?


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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21701
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 06:35
#107
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Цитата:
111:

Чё, те первые сережки с лягушками и радугой показались недостаточно радужными и ты решил другие запОстить? :lol:

[Исправлено: maxsaf, 02.02.2024 - 06:36]
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4105
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 09:22
#108
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Цитата:
maxsaf:
Ну так а чё мы продолжаем искать виновного среди жильцов?

Насколько я понял, там хозяйка квартиры затеяла ремонт , наняла узбеков , чтобы сделали натяжной потолок. Им нужна была тепловая пушка,видимо хотели быстрее закончить работу вот и прислонили баллоны к печке. Как у нас в Костанае в дёнерной. Вот и результат. Многие в Казахстане до сих пор не знают даже про наш случай в Красном Партизане. Особенно актюбинцы и уральцы. У него бак в газели на 200 литров, на баллоне написано максимальное заполнение 80%, он заливает 194 литра, когда убеждаешь, рассказываешь про этот случай отмахиваются. Ну конечно мы же бессмертные.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35316
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 15:07
#109
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Раз тема прошла, заполню чем то другим.

[Исправлено: 111, 02.02.2024 - 15:15]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35316
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 15:10
#110
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Это теперь так в России?




[Исправлено: 111, 02.02.2024 - 17:48]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14832
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 15:33
#111
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россия активно скатывается в свою любимую эпоху
в сталинские 30ые
доносы, наветы, угрозы, аресты, политические дела высосанные из пальца
теперь за радугу могут статью навесить за пропаганду лгбт
бред полнейший
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9482
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 16:07
#112
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Цитата:
111:
Раз тема прошла, заполню чем то другим.

----так на коммент №39 и не ответил :lol: :lol: :-x
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35316
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 17:30
#113
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Цитата:
Гога:
так на коммент №39 и не ответил

Что за коммент?
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4105
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 17:42
#114
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Бред какой то считать количество цветов в радуге. Интересно в России запрещали трансляции АО на евроспорте, там уже не помню перед какой трансляцией все ведущие вещали с ЛГБТ вечеринки и радуга была, только количество цветов я не считал.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35316
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 18:03
#115
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Там нет вопроса

[Исправлено: 111, 02.02.2024 - 18:04]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35316
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 18:05
#116
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Бедные краснодарцы.
Некогда богатый и процветающий край, превращается в какую то Бурятию или Чукотку, где люди живут впроголодь и пытаются хоть что то заработать на войне..
Не верил.
А вы?


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35316
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 18:31
#117
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И что же аы думаете, ей жаль мужа, которого безумец послал погибать?
Она винит кого, безумца?


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35316
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 18:35
#118
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В России главное настучать на невинных людей, чем спросить у того, кто послал мужа умирать, за мужа.
Бабло получено, Безумец молодец.
Так и живут..


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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1219
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 18:50
#119
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когда ж ты, чудо-юдо, угомонишься?
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4105
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 19:06
#120
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Вот интересно, Россия же хотела, чтобы все стремились в "русский мир". Оставим за скобками войну, кому захочется в этот мир, где можно за свои слова и убеждения , надолго присесть в тюрьму, где можно лишиться собственности, где люди прячут лица ставя подписи за выдвижение кандидата в президенты ? Насколько всё это привлекательно? я не беру отдельные мелочи, типа невозможность рассчитаться карточкой за рубежом, да и вообще невозможность поехать туда , куда хочешь.
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