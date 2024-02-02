maxsaf: Ну так а чё мы продолжаем искать виновного среди жильцов?
Насколько я понял, там хозяйка квартиры затеяла ремонт , наняла узбеков , чтобы сделали натяжной потолок. Им нужна была тепловая пушка,видимо хотели быстрее закончить работу вот и прислонили баллоны к печке. Как у нас в Костанае в дёнерной. Вот и результат. Многие в Казахстане до сих пор не знают даже про наш случай в Красном Партизане. Особенно актюбинцы и уральцы. У него бак в газели на 200 литров, на баллоне написано максимальное заполнение 80%, он заливает 194 литра, когда убеждаешь, рассказываешь про этот случай отмахиваются. Ну конечно мы же бессмертные.
россия активно скатывается в свою любимую эпоху в сталинские 30ые доносы, наветы, угрозы, аресты, политические дела высосанные из пальца теперь за радугу могут статью навесить за пропаганду лгбт бред полнейший
Бред какой то считать количество цветов в радуге. Интересно в России запрещали трансляции АО на евроспорте, там уже не помню перед какой трансляцией все ведущие вещали с ЛГБТ вечеринки и радуга была, только количество цветов я не считал.
Вот интересно, Россия же хотела, чтобы все стремились в "русский мир". Оставим за скобками войну, кому захочется в этот мир, где можно за свои слова и убеждения , надолго присесть в тюрьму, где можно лишиться собственности, где люди прячут лица ставя подписи за выдвижение кандидата в президенты ? Насколько всё это привлекательно? я не беру отдельные мелочи, типа невозможность рассчитаться карточкой за рубежом, да и вообще невозможность поехать туда , куда хочешь.
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