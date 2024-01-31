«ВКО - не наша тема». Как в Костанае обсуждали решение о переходе Казахстана на единый часовой пояс
Отправлено: 31.01.24 - 15:53
- Это редкий случай, когда государственное решение принималось на основе мнения ученых, - отметил председатель Комитета техрегулирования. - И эти ученые стали ездить по регионам, они взяли ответственность перед обществом за свою позицию. Читать новость
ACROS: То есть вы признаёте что ВСЁ у нас в стране решают чиновники, выдавая всё это за : - "волеизлияние" народа ?? И по АЭС и по конституционному референдуму и по выборам и прочим подобного рода делам ??
А я разве когда то высказывал противоположное мнение? На то они и чиновники, чтобы всё решать. Решения народа начинаются и заканчиваются в день выборов (по крайней мере в идеале так должно быть)
maxsaf: Не надо ляля.активисты топили только за смену пояса в их регионе на природное, это уже ваши чиновники
Не надо ляля Нурхожаев и Каримов активно у себя на странице доказывают полезность 1 пояса для страны Ведлер пытается отмалчаться что также указывает на то что она со всем согласна Денисов и Мальчубаева вообще типа не причем Хотя если ты ведь из себя "учёный" и активист то скажи чиновникам прям на встрече что 1 пояс для страны это не правильно! Чеж они языки в одно место засунули то? Абиль понятно он депутат и его "переубедили" А эти то чё? Чего боятся?))
Сдается что все они как были с властью в сцепке так и остались потому и пикнуть боятся сейчас
Ни один активист-балабол,которые ставили из себя тут правдорубов и оппозицию не сказал чиновникам что 1 пояс для страны это бредятина собачья Пришли гривами покивали как те чиновники отчитались "вко это не наше дело" и по домам разошлись)) У одного Мартынова (и то с моей подачи) тямы хватило указать на то что 1 пояс это не правильно
Остальные будут до последнего делать вид что чего то там добились якобы своим нытьем)) На деле же добились чиновники Астаны перехода на единый пояс для удобства управления а наши активисты выступили у них гапончиками использованными
Кто то их ещё будет всерьез воспринимать после этого? Покажите хоть одного?)
abaika95: Кто то их ещё будет всерьез воспринимать после этого? Покажите
После слов тов. Денисова, что ему буквально плевать на других жителей, конечно никто. Но ему то это не навредит, власть своих адептов любит и лелеет и будет помогать всячески им. Так что такие как он, скорее всего ничего не почувствуют.
maxsaf: Я имел ввиду местных активистов, Веллер и Ко, а этих я знать не знаю.
а это и есть наши актвисты ведлер еше в прошлом году типа отошла от дел передав бразды правления каримову а нурхожаев это главный идеолог перевода в стране на которого наши активисты молились оба они активно продвигают 1 часовой пояс ведлер отмолчалась денисов сделал вид что это его не касается (хотя если ты выступаешь за научное обоснование у тебя не может быть в костанае по научному а по всей стране пофиг как) в итоге и имеем результат что наши костанайские активисты в итоге мракобесы редкостные
Цитата:
111: После слов тов. Денисова, что ему буквально плевать на других жителей, конечно никто.
а че с него взять? после его слов про то что у казахов в крови непотизм его вообще куда то звать это моветон но зовут-позорятся же
Vedler_sila: все мы сила, если действуем последовательно, настойчиво и за правое дело. Благодарю всех, кто помогал и сочувствовал. Спасибо журналистам, активистам, просто неравнодушным жителям нашей области. Отдельное спасибо Нурхожаеву Болату Жолтаевичу, Абилю Еркину Аманжоловичу и Лихограй Ольге Николаевне.
Ольга Ведлер: все мы сила, если действуем последовательно, настойчиво и за правое дело.
перевести страну на 1 часовой пояс это правое дело? или последовательность ваших научных убеждений? не хотите публично осудить чиновников астаны за их решение? ведь они антинаучную специфику пытаются пропихнуть которая вам так претила всё время или проще не замечать того что за счет костаная теперь вся страна пострадает?
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