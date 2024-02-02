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≡ Суд наказал мать, которая напилась и не забрала ребенка из мини-центра, в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48500
Суд наказал мать, которая напилась и не забрала ребенка из мини-центра, в Костанайской области
Отправлено: 02.02.24 - 16:42
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Женщина распивала алкогольные напитки вместе со своим сожителем 17 января, после чего уснула и не забрала своего ребенка, 2019 года рождения, из мини-центра. Дело рассматривал суд района Беимбета Майлина.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3322
Re: Суд наказал мать, которая напилась и не забрала ребенка из...
Отправлено: 02.02.24 - 16:42
#1
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Цитата:
Суд признал женщину виновной и назначил штраф в размере 29 536 тенге.

Ребенок остался без новой одежды, игрушек и вкусностей. :-(
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3259
Re: Суд наказал мать, которая напилась и не забрала ребенка из...
Отправлено: 02.02.24 - 17:10
#2
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В таких случаях наказывать штрафом очень странно!
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