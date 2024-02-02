Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Суд наказал мать, которая напилась и не забрала ребенка из мини-центра, в Костанайской области
Суд наказал мать, которая напилась и не забрала ребенка из мини-центра, в Костанайской области
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 29
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать