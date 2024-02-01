Re: Запрет сотовых в школе: законопроект направили на подпись...

Отправлено: - 16:04

Многие совсем недавно ходили в школу без сотовых, поколение окончившее школу до 90х даже лучше эрудированы и образованны. вопрос к минобраз.для чего и кем составляются учебный планы и программы где необходимо использование соток? Это что дань моде , в угоду "партнерам" или что это вообще? Отменили любой маломальский труд в школе, вы что в будущем считаете что человечество обойдется без хлеба насущного? непонятно в принципе кто этим всем заинтересован, что б из детей лепить абсолюно безграмотных личностей...