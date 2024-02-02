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≡ Оскорблявший казахстанского арбитра россиянин оказался экс-ИО тренера павлодарского «Иртыша»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48499
Оскорблявший казахстанского арбитра россиянин оказался экс-ИО тренера павлодарского «Иртыша»
Отправлено: 02.02.24 - 15:06
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Видео с оскорблениями представителей российского футбольного тренерского штаба в адрес судей Казахстана начало распространятся в интернете 1 февраля. Финальный матч Media Football League между казахстанским SD Family и российским 2Drots прошел 31 января на "Тобыл Арене" в Костанае.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14831
Re: Оскорблявший казахстанского арбитра россиянин оказался...
Отправлено: 02.02.24 - 15:06
#1
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че сразу на поле не штрафанули за мат и оскорбление судьи?
теперь поздно уже руками махать
приедет в казахстан с матчем оштрафуете его и всё
но он уже не приедет по всей видимости))
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1343
Re: Оскорблявший казахстанского арбитра россиянин оказался...
Отправлено: 02.02.24 - 15:08
#2
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Их страна с нацизмом борется. Ага.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3258
Re: Оскорблявший казахстанского арбитра россиянин оказался...
Отправлено: 02.02.24 - 15:09
#3
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надо бы такие видео целиком показывать, с чего все начиналось.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35310
Re: Оскорблявший казахстанского арбитра россиянин оказался...
Отправлено: 02.02.24 - 15:13
#4
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А, вот оно.
Я уже во флуд то скинул.
Да, россияне стали нетерпимыми к другим нациям на всех уровнях, не только тут на форуме, это да, это вообще убивает всякую веру в них, как когда то мы верили а абсолютную веру что народ братский
Ну вот получается нет..
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14831
Оскорблявший казахстанского арбитра россиянин оказался экс-ИО тренера павлодарского «Иртыша»
Отправлено: 02.02.24 - 15:26
#5
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Цитата:
юля елиссева:
надо бы такие видео целиком показывать, с чего все начиналось.

ну там не судья начал оскорблять тренера)
полное видео в ютюбе на канале команды
этому тренеру не понравлюсь судейство якобы засуживают его команду
они несколько раз кричал на судью и на тренера другой команды
под конец выпалил про чукчу
несдержанный пещерный националист? думаю да
причем ладно бы это какой нибудь местный русский был
так россиянин, москвич в уничижительной форме использует название коренного народа россии чтобы обозвать обидчика
тут чукчи должны поднять вопрос а не казахи)
но в россии упор сейчас на продвижение русскости и "титульной" нации поэтому там никто ничего не поднимает
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