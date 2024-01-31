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≡ Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48499
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 31.01.24 - 12:45
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Проект казахского алфавита, основанного на латинской графике, проходил апробацию в прошлом году. Работа по совершенствованию проектов алфавита и правил правописания казахского языка, основанных на латинской графике, продолжается.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21701
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 02.02.24 - 13:08
#30
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Цитата:
saba:
Это что за сказки? У меня сейчас процентов 60 казахов

Вы говорите про сейчас, а он говорит про то время, когда казахскому языку присвоили статус государственного. Тогда процентное соотношение и правда было другим. Можем вместе поднять данные по годам, уже кстати делали это неоднократно.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14831
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 02.02.24 - 15:12
#31
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Цитата:
saba:
что не было я бы поостерёгся

кого поостерегся или чего?)

факт обогрева в студию можно?
фото может видео, какие ни будь воспоминания (только не русских заключенных) а бедных переселенцев которых на произвол судьбы бросили а казахи такие пришли и как давай всех обогревать)
на память приходит только момент с укрыванием солдат линейных батальонов которые тут в казахстане как Шевченко в ссылке находились, часто они в степь с крепостей убегали и прибивались к кочевым рода-всё
ни про какой массовой обогрев русских переселенцев не слышал и не знаю
а еще с учетом того что это как упрек постоянный звучит сейчас то в двойне нужны доказательства а то надоели уже эти нац мифы

Цитата:
saba:
к немцам было тоже разное и отношение русских и немцев и чеченцев и всех других народов по отношению к казахам и друг к другу тоже были разные , на разных этапах истории.

никто никого не ЮТИЛ
всех кого ссылали и присылали сами разбирались в своем житье -бытье
чеченцев выкинули в голую степь, бараки им построили и все
никто их в юрты не забирал обогреваться
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14831
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 02.02.24 - 15:21
#32
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Цитата:
maxsaf:
если бы языковой вопрос пустили на самотёк, сделали два государственных изначально,

пускать на самотек и делать второй государственный это уже не самотек
а упорное продвижение русского языка называется
сейчас как раз таки самотек
русский язык в статусе бюрократического а казахский гос язык
русские как не учили гос язык так и не учат
а казахи в особенности молодежь отказывается от русского увеличивая долю казахоязычных
в итоге сугубо не вмешиваясь доля русского языка по объективным причинам сокращается в стране


Цитата:
maxsaf:
Но мы то знаем сколько усилий потребовалось, чтобы ускорить этот процесс.

сколько? потребовали вывески на двух языках сделать и наименование товаров перевести по закону?
ухххх сколько усилий
Цитата:
maxsaf:
По поводу практической пользы - ну правда, что даст полный переход на казахский? Качество образования от этого резко подскочит? Больше будет литературы и кино? Наврятли. Может я в чем то другом пользу не вижу, упускаю что-то важное - так вы меня поправьте.

а кто говорит про полный переход на казахский язык?
у нас вроде со времен назарабаева пестуется идея изучения трех языков
гос, русский и английский чтобы наша молодежь была конкурентоспособная
в итоге казахские дети учат казахский дома, идут в русскую школу чтобы там русский подтянуть, и в универе выбирают изучение английского факультативно
русские дети дома на русском, в школу русскую, в универе никакой язык не учат в итоге потом макс сидя в канаде где он общается с боссом на английском обижается ах почему бы не сделать в РК два государственных?
для чего? для кого? зачем? чтобы русские дети не чувствовали себя ущемлёнными учась в русских школах и русских группах в универе?))) ну пусть не ущемляются просто)) ответ то простой)
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