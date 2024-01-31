Цитата:
maxsaf:
если бы языковой вопрос пустили на самотёк, сделали два государственных изначально,
пускать на самотек и делать второй государственный это уже не самотек
а упорное продвижение русского языка называется
сейчас как раз таки самотек
русский язык в статусе бюрократического а казахский гос язык
русские как не учили гос язык так и не учат
а казахи в особенности молодежь отказывается от русского увеличивая долю казахоязычных
в итоге сугубо не вмешиваясь доля русского языка по объективным причинам сокращается в стране
Цитата:
maxsaf:
Но мы то знаем сколько усилий потребовалось, чтобы ускорить этот процесс.
сколько? потребовали вывески на двух языках сделать и наименование товаров перевести по закону?
ухххх сколько усилий
Цитата:
maxsaf:
По поводу практической пользы - ну правда, что даст полный переход на казахский? Качество образования от этого резко подскочит? Больше будет литературы и кино? Наврятли. Может я в чем то другом пользу не вижу, упускаю что-то важное - так вы меня поправьте.
а кто говорит про полный переход на казахский язык?
у нас вроде со времен назарабаева пестуется идея изучения трех языков
гос, русский и английский чтобы наша молодежь была конкурентоспособная
в итоге казахские дети учат казахский дома, идут в русскую школу чтобы там русский подтянуть, и в универе выбирают изучение английского факультативно
русские дети дома на русском, в школу русскую, в универе никакой язык не учат в итоге потом макс сидя в канаде где он общается с боссом на английском обижается ах почему бы не сделать в РК два государственных?
для чего? для кого? зачем? чтобы русские дети не чувствовали себя ущемлёнными учась в русских школах и русских группах в универе?))) ну пусть не ущемляются просто)) ответ то простой)