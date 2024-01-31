Отправлено: - 13:08

saba:

Это что за сказки? У меня сейчас процентов 60 казахов

Цитата:Вы говорите про сейчас, а он говорит про то время, когда казахскому языку присвоили статус государственного. Тогда процентное соотношение и правда было другим. Можем вместе поднять данные по годам, уже кстати делали это неоднократно.