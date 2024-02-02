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≡ 400 тысяч "лишних" очередников на жилье выявили в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48498
400 тысяч "лишних" очередников на жилье выявили в Казахстане
Отправлено: 02.02.24 - 12:54
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Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин рассказал, как выявили лишних очередников при цифровизации постановки в очередь на получение социального жилья.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21701
Re: 400 тысяч "лишних" очередников на жилье выявили в...
Отправлено: 02.02.24 - 12:54
#1
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Цитата:
Когда мы провели через свои big data, выяснилось, что 400 тысяч человек не должны находиться в очереди. 

111, тебя тоже из очереди убрали?)
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6640
Re: 400 тысяч "лишних" очередников на жилье выявили в...
Отправлено: 02.02.24 - 13:09
#2
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Я знаю семью, где мамаше дали квартиру на мжк, попутно сын и дочь получили в этом же доме. Надо бы там порядок навести, иначе детки могли бы жить с мамашей
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