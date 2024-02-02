Re: Рудничане жалуются на то, что при очистке дорог заваливают...

Отправлено: - 12:27

Если разобраться, люди возмущаются не тем, что им проезды не чистят, а тем, что дороги чистят так, что у людей после такой "очистки" появляются лишние проблемы.

Не должно быть завалов на съездах с дороги.

А от дороги до ворот/калитки никто не требует, чтобы город чистил.