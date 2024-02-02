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≡ Рудничане жалуются на то, что при очистке дорог заваливают...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48498
Рудничане жалуются на то, что при очистке дорог заваливают...
Отправлено: 02.02.24 - 12:27
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Рудничане жалуются на то, что при очистке дорог заваливают снегом проезды к их домам. В ответ аким Рудного Виктор Ионенко обвинил жителей в потребительском отношении к городу. Согласны ли вы с градоначальником?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1120
Re: Рудничане жалуются на то, что при очистке дорог заваливают...
Отправлено: 02.02.24 - 12:27
#1
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Если разобраться, люди возмущаются не тем, что им проезды не чистят, а тем, что дороги чистят так, что у людей после такой "очистки" появляются лишние проблемы.
Не должно быть завалов на съездах с дороги.
А от дороги до ворот/калитки никто не требует, чтобы город чистил.
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