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Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48498
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 31.01.24 - 12:45
Проект казахского алфавита, основанного на латинской графике, проходил апробацию в прошлом году. Работа по совершенствованию проектов алфавита и правил правописания казахского языка, основанных на латинской графике, продолжается.
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Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 31.01.24 - 20:23
Кандасы приедут - свой алфавит привезут)
Цитата:
Это ты что имел ввиду?
Цитата:
111:
от навязываемого мира какими то мелкими существами..
от навязываемого мира какими то мелкими существами..
Это ты что имел ввиду?
Н
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 11.05.11
- Сообщений:
- 84
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 31.01.24 - 23:11
а че это Вы так засуетились?
это информация не для Вас, а для тех кто читает и пишет на этом алфавите.
[Исправлено: Gljuk, 01.02.2024 - 10:18]
это информация не для Вас, а для тех кто читает и пишет на этом алфавите.
[Исправлено: Gljuk, 01.02.2024 - 10:18]
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 31.01.24 - 23:36
Цитата:
Ну я читаю и пишу на латинице. А вы на чем?
Начальник:
это информация не для Вас, а для тех кто читает и пишет на этом алфавите.
это информация не для Вас, а для тех кто читает и пишет на этом алфавите.
Ну я читаю и пишу на латинице. А вы на чем?
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 31.01.24 - 23:37
Будут от вас конкретные предложения?
[Исправлено: Тимур Гафуров, 02.02.2024 - 12:54]
[Исправлено: Тимур Гафуров, 02.02.2024 - 12:54]
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.04.23
- Сообщений:
- 35
Re: Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали,...
Отправлено: 01.02.24 - 20:34
Цитата:
А это он про мух, которые летают вокруг ватных болот и прочего дерьма, где и находят всё, что попало.
Это ты что имел ввиду?
А это он про мух, которые летают вокруг ватных болот и прочего дерьма, где и находят всё, что попало.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Костанай
- Регистрация:
- 27.02.17
- Сообщений:
- 1900
Re: Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали,...
Отправлено: 01.02.24 - 21:22
Цитата:
Цитата:
Ну прям очень длительно апробировали! Целую неделю в мае и один день в октябре...
Это очень длительный и сложный процесс в развитии любого языка, требующий глубоких научных и практических исследований широкого круга учёных-лингвистов.
Цитата:
Апробация проводилась с 15 по 24 мая 2023 года в высших учебных заведениях и центрах обучения языкам в городах Астана, Алматы и Жамбылской, Жетысуской, Акмолинской, Карагандинской областях, также 20 октября 2023 года в городе Астане
Ну прям очень длительно апробировали! Целую неделю в мае и один день в октябре...
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5675
Re: Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали,...
Отправлено: 01.02.24 - 22:14
Цитата://в комитете не могут назвать конкретные сроки утверждения нового алфавита.//
Вот те раз: при Назарбаеве уже и конкретные сроки говорили, а при Токаеве - не могут назвать эти самые сроки или НЕ ХОТЯТ ??
Что не так то ??
Может как обычно: - на референдум вопрос - мол если введём в 3000 году, как вы на это смотрите ??
Заодно КТО надо и бабла немерено срубит на референдуме.
Вот те раз: при Назарбаеве уже и конкретные сроки говорили, а при Токаеве - не могут назвать эти самые сроки или НЕ ХОТЯТ ??
Что не так то ??
Может как обычно: - на референдум вопрос - мол если введём в 3000 году, как вы на это смотрите ??
Заодно КТО надо и бабла немерено срубит на референдуме.
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 01.02.24 - 22:41
Цитата:
Не хотят. Подозреваю, что и не имеющий особого практического смысла принудительный переход на казахский язык тоже замедлился по той же самой причине.
ACROS:
Вот те раз: при Назарбаеве уже и конкретные сроки говорили, а при Токаеве - не могут назвать эти самые сроки или НЕ ХОТЯТ ??
Вот те раз: при Назарбаеве уже и конкретные сроки говорили, а при Токаеве - не могут назвать эти самые сроки или НЕ ХОТЯТ ??
Не хотят. Подозреваю, что и не имеющий особого практического смысла принудительный переход на казахский язык тоже замедлился по той же самой причине.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 2973
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 01.02.24 - 22:52
Да тот ещё номер провернули с конституцией. Сделать язык, на котором может 10-20% вообще общается, читают понимают и грамотно пишут - государственным, а язык, на котором 100% населения общается исключить, вернее сделать там где то равноправным. Нешуточный номер.
И приводя главное в пример Прибалтику. Так там большинство населения родные языки в придачу к русскому знали, да ещё и тётка в семидесятые каким то образом туда попала. Вот умора вышла. Попала к как сегодня в КЗ Диасы не охотно стали с ней на русском разговаривать, так она на немецкий перешла - и о чудо, пошёл контакт. Язык прежде всего изначально знать нужно самому, прежде, чем от других его знания требовать!
И приводя главное в пример Прибалтику. Так там большинство населения родные языки в придачу к русскому знали, да ещё и тётка в семидесятые каким то образом туда попала. Вот умора вышла. Попала к как сегодня в КЗ Диасы не охотно стали с ней на русском разговаривать, так она на немецкий перешла - и о чудо, пошёл контакт. Язык прежде всего изначально знать нужно самому, прежде, чем от других его знания требовать!
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 02.02.24 - 00:02
Цитата:
И главное как это сделали - угрозой повторения декабрьских событий. Ни разу не националистический мотив.
Эл-починно:
Да тот ещё номер провернули с конституцией. Сделать язык, на котором может 10-20% вообще общается, читают понимают и грамотно пишут - государственным, а язык, на котором 100% населения общается исключить, вернее сделать там где то равноправным. Нешуточный номер.
Да тот ещё номер провернули с конституцией. Сделать язык, на котором может 10-20% вообще общается, читают понимают и грамотно пишут - государственным, а язык, на котором 100% населения общается исключить, вернее сделать там где то равноправным. Нешуточный номер.
И главное как это сделали - угрозой повторения декабрьских событий. Ни разу не националистический мотив.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5675
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 02.02.24 - 09:19
Цитата:
Цитата:
Вы не охерели в своей загранице, так утверждать??
Два сбежавших ренегата, практически не видевшие и не бывавшие на всей территории Казахстана и не знающие ни культуру ни традиции того народа, который в трудные годы для ваших предков, ОБОГРЕЛ и ПРИЮТИЛ брошенных в дикой, холодной и голодной степи русскими властями, и судящие о стране - лишь по своим выгодным для перебежчикам в СИЮ минуту корыстным причинам. Вот это и называется - МАНКУРТ.
Да, надо признать: - есть временные трудности в изучении и распространении и повсеместного официального и бытового применения КАЗАХСКОГО языка на своей же родной территории, но это НЕ ПОВСЕМЕСТНО: не надо судить только лишь по одним северным территориям, -где исторически и не одно поколение и в силу политических решении бывших вождей СССР насильственно депортировались многие народы бывшего СССР и в количественном отношении они перевесили местное, коренное казахское население и русский язык - как язык межнационального общения как и между этими репрессируемыми нациями так и с местными - стал легкодоступным и массово применяемым.
Так исторически сложилось- от этого НИКТО не проиграл, в плане приобретения культуры и общения.
И официальная власть в лице тех же вождей и генсеков, все эти годы и именно на северных территориях Казахстана делала ВСЁ что бы из местного населения да и из репрессированного тоже, как можно МЕНЬШЕ выходило в состав руководящих органов именно этих областей.
Весь остальной Казахстан - юг, восток, и запад - где большинство населения - исторически - это казахское население не сдобренное разными нациями - родной , казахский язык является распространённым и повсеместно употребляемым как и в быту, так и в официальном обращении.
Достаточно просмотреть новости и репортажи по ТВ и легко в этом убедиться.
Так что ваши утверждения - как минимум НЕКОРРЕКТНЫ, как максимум- и обидеть вас не охота и сказать резко тоже.
maxsaf:
не имеющий особого практического смысла принудительный переход на казахский язык
не имеющий особого практического смысла принудительный переход на казахский язык
Цитата:
Эл-починно:
Нешуточный номер.
Нешуточный номер.
Вы не охерели в своей загранице, так утверждать??
Два сбежавших ренегата, практически не видевшие и не бывавшие на всей территории Казахстана и не знающие ни культуру ни традиции того народа, который в трудные годы для ваших предков, ОБОГРЕЛ и ПРИЮТИЛ брошенных в дикой, холодной и голодной степи русскими властями, и судящие о стране - лишь по своим выгодным для перебежчикам в СИЮ минуту корыстным причинам. Вот это и называется - МАНКУРТ.
Да, надо признать: - есть временные трудности в изучении и распространении и повсеместного официального и бытового применения КАЗАХСКОГО языка на своей же родной территории, но это НЕ ПОВСЕМЕСТНО: не надо судить только лишь по одним северным территориям, -где исторически и не одно поколение и в силу политических решении бывших вождей СССР насильственно депортировались многие народы бывшего СССР и в количественном отношении они перевесили местное, коренное казахское население и русский язык - как язык межнационального общения как и между этими репрессируемыми нациями так и с местными - стал легкодоступным и массово применяемым.
Так исторически сложилось- от этого НИКТО не проиграл, в плане приобретения культуры и общения.
И официальная власть в лице тех же вождей и генсеков, все эти годы и именно на северных территориях Казахстана делала ВСЁ что бы из местного населения да и из репрессированного тоже, как можно МЕНЬШЕ выходило в состав руководящих органов именно этих областей.
Весь остальной Казахстан - юг, восток, и запад - где большинство населения - исторически - это казахское население не сдобренное разными нациями - родной , казахский язык является распространённым и повсеместно употребляемым как и в быту, так и в официальном обращении.
Достаточно просмотреть новости и репортажи по ТВ и легко в этом убедиться.
Так что ваши утверждения - как минимум НЕКОРРЕКТНЫ, как максимум- и обидеть вас не охота и сказать резко тоже.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14825
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 02.02.24 - 10:48
Цитата:
ну что это вот?)
вроде взрослый человек а туда же какуюто околесицу нести
ладно макс он неграмотный кроме абулхаира никого не знает чтобы с умом провоцировать
а у вас что? кто кого приютил, обогрел? когда?) мои предки никого не грели в степи) даже не подогревали)
меня уже вырубают эти гос мифы которые нам сверху навязывают для национальной блажи
казахи русских обогрели, потом зекам в гулаге курт кидали
да тьфу, пошлятина галимая
русские поселенцы в степь приехали-казахи тут же начали требовать с них аренду за работу на своих родовых землях
русские несколько лет платили а потом когда их становилось больше на этой земле они вооружались закупая оружие у казаков и давали отпор казахам
так постепенно они продвигались в глубь степи
колониализм в чистом виде
и никто никого не грел в степи это байки для детей)
Цитата:
принудиловки нет, никто не бегает и не требует знать гос язык у обычных прохожих
а обстоятельное решение по внедернию есть
у нас демократия в отличии от вас
хочешь учи хочешь нет
но чтобы попасть на госслужбу или в кнб надо знать язык местного населения
также и в сфере обслуги надо знать гос язык
нормальная практика
русский никто не отменяет но знать его никто не обязан в стране
ACROS:
в трудные годы для ваших предков, ОБОГРЕЛ и ПРИЮТИЛ брошенных в дикой, холодной и голодной степи русскими властями
в трудные годы для ваших предков, ОБОГРЕЛ и ПРИЮТИЛ брошенных в дикой, холодной и голодной степи русскими властями
ну что это вот?)
вроде взрослый человек а туда же какуюто околесицу нести
ладно макс он неграмотный кроме абулхаира никого не знает чтобы с умом провоцировать
а у вас что? кто кого приютил, обогрел? когда?) мои предки никого не грели в степи) даже не подогревали)
меня уже вырубают эти гос мифы которые нам сверху навязывают для национальной блажи
казахи русских обогрели, потом зекам в гулаге курт кидали
да тьфу, пошлятина галимая
русские поселенцы в степь приехали-казахи тут же начали требовать с них аренду за работу на своих родовых землях
русские несколько лет платили а потом когда их становилось больше на этой земле они вооружались закупая оружие у казаков и давали отпор казахам
так постепенно они продвигались в глубь степи
колониализм в чистом виде
и никто никого не грел в степи это байки для детей)
Цитата:
maxsaf:
Подозреваю, что и не имеющий особого практического смысла принудительный переход на казахский язык тоже замедлился по той же самой причине.
Подозреваю, что и не имеющий особого практического смысла принудительный переход на казахский язык тоже замедлился по той же самой причине.
принудиловки нет, никто не бегает и не требует знать гос язык у обычных прохожих
а обстоятельное решение по внедернию есть
у нас демократия в отличии от вас
хочешь учи хочешь нет
но чтобы попасть на госслужбу или в кнб надо знать язык местного населения
также и в сфере обслуги надо знать гос язык
нормальная практика
русский никто не отменяет но знать его никто не обязан в стране
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4100
Re: Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали,...
Отправлено: 02.02.24 - 12:00
Цитата:
Это что за сказки? У меня сейчас процентов 60 казахов которые проезжают через меня, Актобе ,Орал, Актау говорят на русском с акцентом(особенно молодые). Со мной на казахском, с кассирами на русском , но с акцентом. Молодые костанайские казахи видя мои седины тоже разговаривают на казахском, с кассирами на русском без акцента. По русски разговаривают казахи со мной от 40 лет и до 60 примерно. Ладно Вы во всём поддерживаете Максафа особенно в животном ржанье, но откровенный бред нести не надо!
Эл-починно:
котором может 10-20% вообще общается,
котором может 10-20% вообще общается,
Это что за сказки? У меня сейчас процентов 60 казахов которые проезжают через меня, Актобе ,Орал, Актау говорят на русском с акцентом(особенно молодые). Со мной на казахском, с кассирами на русском , но с акцентом. Молодые костанайские казахи видя мои седины тоже разговаривают на казахском, с кассирами на русском без акцента. По русски разговаривают казахи со мной от 40 лет и до 60 примерно. Ладно Вы во всём поддерживаете Максафа особенно в животном ржанье, но откровенный бред нести не надо!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4100
Re: Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали,...
Отправлено: 02.02.24 - 12:25
Цитата:
Вы так уверены? Или Вы истина в последней инстанции, слово которого не подлежит обсуждению? Во взаимоотношениях русских и казахов за столетия проживания рядом было всё ! И вражда и даже ненависть и то о чём говорит Акрос тоже было и по отношению к немцам было тоже разное и отношение русских и немцев и чеченцев и всех других народов по отношению к казахам и друг к другу тоже были разные , на разных этапах истории. Но это и не удивительно , всегда идёт притирка друг к другу. но заявлять так безапелляционно, что было, а что не было я бы поостерёгся
abaika95:
а у вас что? кто кого приютил, обогрел? когда?) мои предки никого не грели в степи) даже не подогревали)
а у вас что? кто кого приютил, обогрел? когда?) мои предки никого не грели в степи) даже не подогревали)
Вы так уверены? Или Вы истина в последней инстанции, слово которого не подлежит обсуждению? Во взаимоотношениях русских и казахов за столетия проживания рядом было всё ! И вражда и даже ненависть и то о чём говорит Акрос тоже было и по отношению к немцам было тоже разное и отношение русских и немцев и чеченцев и всех других народов по отношению к казахам и друг к другу тоже были разные , на разных этапах истории. Но это и не удивительно , всегда идёт притирка друг к другу. но заявлять так безапелляционно, что было, а что не было я бы поостерёгся
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 02.02.24 - 12:48
Цитата:
Какое именно слово в моем утверждении вам не понравилось? "Принудительно" или "практической"? Я так понимаю - если бы языковой вопрос пустили на самотёк, сделали два государственных изначально, а потом бы просто ждали двести лет, глядя на то, какой язык будет преобладать - это был бы естественный путь, без принудиловки и помощи извне, самопроизвольный. Но мы то знаем сколько усилий потребовалось, чтобы ускорить этот процесс. По поводу практической пользы - ну правда, что даст полный переход на казахский? Качество образования от этого резко подскочит? Больше будет литературы и кино? Наврятли. Может я в чем то другом пользу не вижу, упускаю что-то важное - так вы меня поправьте.
ACROS:
в своей загранице, так утверждать??
в своей загранице, так утверждать??
Какое именно слово в моем утверждении вам не понравилось? "Принудительно" или "практической"? Я так понимаю - если бы языковой вопрос пустили на самотёк, сделали два государственных изначально, а потом бы просто ждали двести лет, глядя на то, какой язык будет преобладать - это был бы естественный путь, без принудиловки и помощи извне, самопроизвольный. Но мы то знаем сколько усилий потребовалось, чтобы ускорить этот процесс. По поводу практической пользы - ну правда, что даст полный переход на казахский? Качество образования от этого резко подскочит? Больше будет литературы и кино? Наврятли. Может я в чем то другом пользу не вижу, упускаю что-то важное - так вы меня поправьте.
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