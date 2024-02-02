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"Слишком большая сумма ущерба" - Обвиняемому в обмане пенсионеров жителю Лисаковска вынесли приговор в суде Костаная
"Слишком большая сумма ущерба" - Обвиняемому в обмане пенсионеров жителю Лисаковска вынесли приговор в суде Костаная
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