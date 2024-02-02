Re: "Слишком большая сумма ущерба" - Обвиняемому в...

Отправлено: - 12:11

Был у нас в деревне случай. Вечером возвращалась отара овец после выгула и заходили каждый на свой двор. Все встречающие видели, как соседская тохты (молодая овечка) завернула в чужой двор, однако утром не вышла. Хозяева овечки надеясь на порядочность соседей не стали вечером искать, мол люди видели. А утром оказалось никто не видел, может показалось или ошиблись - оправдывались свидетели. Через неделю история повторяется, пропажей была козочка которую выкормили из соски. Тогда сердобольная хозяйка с закатом солнца внаглую вломилась к бессовестному селянину и громко кличет скотинку, последняя услышав голос кормилицы тоже стала голосить. После этого случая, селяне толпой стояли у ворот непорядочной семьи