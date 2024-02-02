НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Слишком большая сумма ущерба" - Обвиняемому в обмане пенсионеров жителю Лисаковска вынесли приговор в суде Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48498
"Слишком большая сумма ущерба" - Обвиняемому в обмане пенсионеров жителю Лисаковска вынесли приговор в суде Костаная
Отправлено: 02.02.24 - 12:11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Парень устроился работать курьером через Телеграм-канал, в котором неустановленные лица давали ему задания - приходить по конкретным адресам и забирать деньги. При этом представляться нужно было другим именем, а еще надевать маску.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6640
Re: "Слишком большая сумма ущерба" - Обвиняемому в...
Отправлено: 02.02.24 - 12:11
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Был у нас в деревне случай. Вечером возвращалась отара овец после выгула и заходили каждый на свой двор. Все встречающие видели, как соседская тохты (молодая овечка) завернула в чужой двор, однако утром не вышла. Хозяева овечки надеясь на порядочность соседей не стали вечером искать, мол люди видели. А утром оказалось никто не видел, может показалось или ошиблись - оправдывались свидетели. Через неделю история повторяется, пропажей была козочка которую выкормили из соски. Тогда сердобольная хозяйка с закатом солнца внаглую вломилась к бессовестному селянину и громко кличет скотинку, последняя услышав голос кормилицы тоже стала голосить. После этого случая, селяне толпой стояли у ворот непорядочной семьи
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS