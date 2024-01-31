Отправлено: - 09:19

maxsaf:

не имеющий особого практического смысла принудительный переход на казахский язык

Эл-починно:

Нешуточный номер.

Цитата:Цитата:Вы не охерели в своей загранице, так утверждать??Два сбежавших ренегата, практически не видевшие и не бывавшие на всей территории Казахстана и не знающие ни культуру ни традиции того народа, который в трудные годы для ваших предков, ОБОГРЕЛ и ПРИЮТИЛ брошенных в дикой, холодной и голодной степи русскими властями, и судящие о стране - лишь по своим выгодным для перебежчикам в СИЮ минуту корыстным причинам. Вот это и называется - МАНКУРТ.Да, надо признать: - есть временные трудности в изучении и распространении и повсеместного официального и бытового применения КАЗАХСКОГО языка на своей же родной территории, но это НЕ ПОВСЕМЕСТНО: не надо судить только лишь по одним северным территориям, -где исторически и не одно поколение и в силу политических решении бывших вождей СССР насильственно депортировались многие народы бывшего СССР и в количественном отношении они перевесили местное, коренное казахское население и русский язык - как язык межнационального общения как и между этими репрессируемыми нациями так и с местными - стал легкодоступным и массово применяемым.Так исторически сложилось- от этого НИКТО не проиграл, в плане приобретения культуры и общения.И официальная власть в лице тех же вождей и генсеков, все эти годы и именно на северных территориях Казахстана делала ВСЁ что бы из местного населения да и из репрессированного тоже, как можно МЕНЬШЕ выходило в состав руководящих органов именно этих областей.Весь остальной Казахстан - юг, восток, и запад - где большинство населения - исторически - это казахское население не сдобренное разными нациями - родной , казахский язык является распространённым и повсеместно употребляемым как и в быту, так и в официальном обращении.Достаточно просмотреть новости и репортажи по ТВ и легко в этом убедиться.Так что ваши утверждения - как минимум НЕКОРРЕКТНЫ, как максимум- и обидеть вас не охота и сказать резко тоже.