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«ВКО - не наша тема». Как в Костанае обсуждали решение о переходе Казахстана на единый часовой пояс
«ВКО - не наша тема». Как в Костанае обсуждали решение о переходе Казахстана на единый часовой пояс
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48496
«ВКО - не наша тема». Как в Костанае обсуждали решение о переходе Казахстана на единый часовой пояс
Отправлено: 31.01.24 - 15:53
- Это редкий случай, когда государственное решение принималось на основе мнения ученых, - отметил председатель Комитета техрегулирования. - И эти ученые стали ездить по регионам, они взяли ответственность перед обществом за свою позицию.
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«ВКО - не наша тема». Как в Костанае обсуждали решение о переходе Казахстана на единый часовой пояс
Отправлено: 01.02.24 - 12:31
Цитата:
А я разве когда то высказывал противоположное мнение? На то они и чиновники, чтобы всё решать. Решения народа начинаются и заканчиваются в день выборов (по крайней мере в идеале так должно быть)
ACROS:
То есть вы признаёте что ВСЁ у нас в стране решают чиновники, выдавая всё это за : - "волеизлияние" народа ?? И по АЭС и по конституционному референдуму и по выборам и прочим подобного рода делам ??
То есть вы признаёте что ВСЁ у нас в стране решают чиновники, выдавая всё это за : - "волеизлияние" народа ?? И по АЭС и по конституционному референдуму и по выборам и прочим подобного рода делам ??
А я разве когда то высказывал противоположное мнение? На то они и чиновники, чтобы всё решать. Решения народа начинаются и заканчиваются в день выборов (по крайней мере в идеале так должно быть)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14825
Re: «ВКО - не наша тема». Как в Костанае обсуждали решение о...
Отправлено: 01.02.24 - 13:37
Цитата:
Не надо ляля
Нурхожаев и Каримов активно у себя на странице доказывают полезность 1 пояса для страны
Ведлер пытается отмалчаться что также указывает на то что она со всем согласна
Денисов и Мальчубаева вообще типа не причем
Хотя если ты ведь из себя "учёный" и активист то скажи чиновникам прям на встрече что 1 пояс для страны это не правильно!
Чеж они языки в одно место засунули то?
Абиль понятно он депутат и его "переубедили"
А эти то чё? Чего боятся?))
Сдается что все они как были с властью в сцепке так и остались потому и пикнуть боятся сейчас
maxsaf:
Не надо ляля.активисты топили только за смену пояса в их регионе на природное, это уже ваши чиновники
Не надо ляля.активисты топили только за смену пояса в их регионе на природное, это уже ваши чиновники
Не надо ляля
Нурхожаев и Каримов активно у себя на странице доказывают полезность 1 пояса для страны
Ведлер пытается отмалчаться что также указывает на то что она со всем согласна
Денисов и Мальчубаева вообще типа не причем
Хотя если ты ведь из себя "учёный" и активист то скажи чиновникам прям на встрече что 1 пояс для страны это не правильно!
Чеж они языки в одно место засунули то?
Абиль понятно он депутат и его "переубедили"
А эти то чё? Чего боятся?))
Сдается что все они как были с властью в сцепке так и остались потому и пикнуть боятся сейчас
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14825
Re: «ВКО - не наша тема». Как в Костанае обсуждали решение о...
Отправлено: 01.02.24 - 13:42
Ни один активист-балабол,которые ставили из себя тут правдорубов и оппозицию не сказал чиновникам что 1 пояс для страны это бредятина собачья
Пришли гривами покивали как те чиновники отчитались "вко это не наше дело" и по домам разошлись))
У одного Мартынова (и то с моей подачи) тямы хватило указать на то что 1 пояс это не правильно
Остальные будут до последнего делать вид что чего то там добились якобы своим нытьем))
На деле же добились чиновники Астаны перехода на единый пояс для удобства управления а наши активисты выступили у них гапончиками использованными
Кто то их ещё будет всерьез воспринимать после этого? Покажите хоть одного?)
Пришли гривами покивали как те чиновники отчитались "вко это не наше дело" и по домам разошлись))
У одного Мартынова (и то с моей подачи) тямы хватило указать на то что 1 пояс это не правильно
Остальные будут до последнего делать вид что чего то там добились якобы своим нытьем))
На деле же добились чиновники Астаны перехода на единый пояс для удобства управления а наши активисты выступили у них гапончиками использованными
Кто то их ещё будет всерьез воспринимать после этого? Покажите хоть одного?)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 35307
«ВКО - не наша тема». Как в Костанае обсуждали решение о переходе Казахстана на единый часовой пояс
Отправлено: 01.02.24 - 15:29
Цитата:
После слов тов. Денисова, что ему буквально плевать на других жителей, конечно никто.
Но ему то это не навредит, власть своих адептов любит и лелеет и будет помогать всячески им.
Так что такие как он, скорее всего ничего не почувствуют.
abaika95:
Кто то их ещё будет всерьез воспринимать после этого? Покажите
Кто то их ещё будет всерьез воспринимать после этого? Покажите
После слов тов. Денисова, что ему буквально плевать на других жителей, конечно никто.
Но ему то это не навредит, власть своих адептов любит и лелеет и будет помогать всячески им.
Так что такие как он, скорее всего ничего не почувствуют.
«ВКО - не наша тема». Как в Костанае обсуждали решение о переходе Казахстана на единый часовой пояс
Отправлено: 01.02.24 - 20:27
Цитата:
Я имел ввиду местных активистов, Веллер и Ко, а этих я знать не знаю.
[Исправлено: maxsaf, 01.02.2024 - 20:27]
abaika95:
Нурхожаев и Каримов активно у себя на странице
Нурхожаев и Каримов активно у себя на странице
Я имел ввиду местных активистов, Веллер и Ко, а этих я знать не знаю.
[Исправлено: maxsaf, 01.02.2024 - 20:27]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14825
«ВКО - не наша тема». Как в Костанае обсуждали решение о переходе Казахстана на единый часовой пояс
Отправлено: 02.02.24 - 10:54
Цитата:
а это и есть наши актвисты
ведлер еше в прошлом году типа отошла от дел передав бразды правления каримову
а нурхожаев это главный идеолог перевода в стране на которого наши активисты молились
оба они активно продвигают 1 часовой пояс
ведлер отмолчалась
денисов сделал вид что это его не касается (хотя если ты выступаешь за научное обоснование у тебя не может быть в костанае по научному а по всей стране пофиг как)
в итоге и имеем результат что наши костанайские активисты в итоге мракобесы редкостные
Цитата:
а че с него взять? после его слов про то что у казахов в крови непотизм его вообще куда то звать это моветон
но зовут-позорятся же
maxsaf:
Я имел ввиду местных активистов, Веллер и Ко, а этих я знать не знаю.
Я имел ввиду местных активистов, Веллер и Ко, а этих я знать не знаю.
а это и есть наши актвисты
ведлер еше в прошлом году типа отошла от дел передав бразды правления каримову
а нурхожаев это главный идеолог перевода в стране на которого наши активисты молились
оба они активно продвигают 1 часовой пояс
ведлер отмолчалась
денисов сделал вид что это его не касается (хотя если ты выступаешь за научное обоснование у тебя не может быть в костанае по научному а по всей стране пофиг как)
в итоге и имеем результат что наши костанайские активисты в итоге мракобесы редкостные
Цитата:
111:
После слов тов. Денисова, что ему буквально плевать на других жителей, конечно никто.
После слов тов. Денисова, что ему буквально плевать на других жителей, конечно никто.
а че с него взять? после его слов про то что у казахов в крови непотизм его вообще куда то звать это моветон
но зовут-позорятся же
-
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