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«Аэропорт в Аркалыке должен работать» - аким Костанайской области на совещании о развитии самого южного города региона
«Аэропорт в Аркалыке должен работать» - аким Костанайской области на совещании о развитии самого южного города региона
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