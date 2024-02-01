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≡ Кинотеатр «Казахстан» в Аркалыке реконструируют под спортивный комплекс
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48496
Кинотеатр «Казахстан» в Аркалыке реконструируют под спортивный комплекс
Отправлено: 01.02.24 - 13:44
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Что планируют разместить в двухэтажном здании площадью 1133 кв.м, рассказал аким города Амирхан АСАНОВ. Сегодня, 1 февраля, в Аркалыке с рабочей поездкой находится аким области
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14825
Re: Кинотеатр «Казахстан» в Аркалыке реконструируют под...
Отправлено: 01.02.24 - 13:44
#1
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Интересно то что в телераме республиканские блогеры поднимают тему перестройки и костанайского кинотеатра "Казахстан"
А региональное СМИ не в курсе
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6639
Re: Кинотеатр «Казахстан» в Аркалыке реконструируют под...
Отправлено: 02.02.24 - 10:34
#2
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Уж больно шустро взялись за когда-то разбитый город, видимо хотят тургайскую область восстановить,там тоже хватает ресурсов для хорошего настроения
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