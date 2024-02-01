Памятник Нурсултану Назарбаеву убрали из экспозиции Национального музея
Отправлено: 01.02.24 - 13:47
Памятник первому президенту Нурсултану Назарбаеву убрали из экспозиции Национального музея в Астане. Напомним, скульптуру Назарбаева установили в июле 2018 года. Она была размещена на первом этаже музея рядом с триптихом "Мәңгілік Ел". Читать новость
юля елиссева: Первый казахский космонавт это Владимир Шаталов,
Пусть будет Шаталов, но навряд ли с этим согласятся местная, так называемая супер активная, когда надо, "общественность", да и официальная власть тоже - у них же до сих пор синдром "назарбаевщины" - мол до 1991 года государства казахского не было, это ОН- Назарбаев- основал казахское государство и отчёт его идёт с 1991 года. Он даже хотел переименовать эту СТРАНУ - типа страна Великой Степи или что то подобное в этом роде.
А больше не на что смотреть: - что в "старом", что в "новом" казахстане - одни и те же лица и персонажи; даже говорят одно и тоже- только при докладах имя президента поменяли и ВСЁ, а так всё то же самое- и про коррупцию, и про инновацию, и про развитие, и про драйверы и про мировой опыт и прочая чиновьичья словесная лабуда. Далеко ходить не надо: - достаточно посмотреть на наши акиматы, что областной, что городской, что районные.
В 1991 году Россия допустила одну огромную ошибку. Нужно было обязательно провести показательный процесс над коммунизмом, осудить советских преступников и навсегда запретить занимать государственные должности бывшим членам КПСС.
Моё предложение вообще не называть улицы в чью то честь. Мне нравится в Северо-западе есть улицы Аксу, Вишнёвая и даже Студенческая, студентов там правда отродясь не было. Назовёшь в честь Демеева, прибежит внук ещё какого нибудь знатного работника КСК или завода Химволокна и начнёт кричать мне тоже улицу надо. Почему Демееву дали хотя он сельчанин , а истинно городскому ветерану нет. И начнётся опять!
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