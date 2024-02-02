НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Аэропорт в Аркалыке должен работать» - аким Костанайской области на совещании о развитии самого южного города региона
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48496
«Аэропорт в Аркалыке должен работать» - аким Костанайской области на совещании о развитии самого южного города региона
Отправлено: 02.02.24 - 10:23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос о будущем авиасообщения с Аркалыком поднял на встрече 1 февраля один из местных жителей. Горожане отреагировали одобрительно. Глава области Кумар АКСАКАЛОВ прокомментировал планы исполнительной власти по поднятой проблеме.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6639
Re: «Аэропорт в Аркалыке должен работать» - аким Костанайской...
Отправлено: 02.02.24 - 10:23
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С днём печати уважаемые друзья журналисты, комментаторы и просто карапаим Халык!
Профайл Посетить вебсайт
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4099
Re: «Аэропорт в Аркалыке должен работать» - аким Костанайской...
Отправлено: 02.02.24 - 10:34
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
С днём печати уважаемые друзья журналисты,

Сегодня что ли. Ой её ёй. А я тут критику развёл, в праздник. С праздником!!! Не обижайтесь если что, критика если она предметна всегда на пользу журналисту идёт. Для творческого роста, коего я вам от души желаю!!!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 31
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS