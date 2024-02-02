Отправлено: - 10:34

сайлау курманов:

С днём печати уважаемые друзья журналисты,

Цитата:Сегодня что ли. Ой её ёй. А я тут критику развёл, в праздник. С праздником!!! Не обижайтесь если что, критика если она предметна всегда на пользу журналисту идёт. Для творческого роста, коего я вам от души желаю!!!