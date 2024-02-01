Отправлено: - 15:15

ACROS:

Наш костанайский школьник-смартцентрик стоит ДОРОЖЕ чем алматынский-инновационник, даже хоть и творческий, аж, на целых: - 9 645 329, 249 тенге: - прямо гордость берёт

Цитата:Надо смотреть на год постройки в атеЦены то на материалы и оборудование скакнулиНо даже с учётом что в ате центр больше чем у нас вызывает вопросыПро тему с постройкой именно к "форуму" немного не понял в чем притензииК форуму означает что объект приурочили именно к приезду высоких лиц чтобы им показатьТо что не все бабки на центр были из республики вызывает только один вопросВ какой именно момент наш бюджет закладывал суммы на смарт центр? И почему этого не было озвучено в СМИ(по крайне мере я не помню)