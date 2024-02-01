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≡ Дворец для школьников и президентов - Как чиновники продолжают скрывать детали строительства объекта для форума РК и РФ в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48496
Дворец для школьников и президентов - Как чиновники продолжают скрывать детали строительства объекта для форума РК и РФ в Костанае
Отправлено: 01.02.24 - 10:55
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Спустя несколько месяцев после его открытия акимат области так и не предоставил договор на строительство, а сам центр привлек внимание государственного аудита. Тем не менее множество загадок вокруг центра и других «форумных» объектов, стоивших налогоплательщикам более 16 млрд тенге, не раскрыто до сих пор.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
545
Re: Дворец для школьников и президентов - Как чиновники...
Отправлено: 01.02.24 - 10:55
#1
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жулье и приспособленцы во власти.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5675
Re: Дворец для школьников и президентов - Как чиновники...
Отправлено: 01.02.24 - 12:30
#2
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11 000 000 000 тенге/653 детей = 16 845 329, 249 тенге затрачено на одного костанайского школьника посещающего кружки в этом пресловутом Смарте или Дворце школьников.

9 000 000 000 тенге/1 250 детей = 7 200 000 тенге затрачено на одного алматынского школьника посещающего кружки в ИННОВАЦИОННОМ центре творчества.

Наш костанайский школьник-смартцентрик стоит ДОРОЖЕ чем алматынский-инновационник, даже хоть и творческий, аж, на целых: - 9 645 329, 249 тенге: - прямо гордость берёт за наших коррупционеров - ".. могут же, когда захотят утереть нос досаевцам.."

Вопрос: - инновационный - это когда резьба по дереву лобзиком заменяется на чем то по интернету ???

Цитата://Ни в коем случае нельзя высаживать хвойники вдоль дорог.//

А, как же многолетние хвойники, посаженные ещё во времена Советской власти, вдоль дороги по трассе ведущей на аэропорт ?? Им уже лет 30-50 наверное будут как растут??
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14825
Re: Дворец для школьников и президентов - Как чиновники...
Отправлено: 01.02.24 - 15:15
#3
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Цитата:
ACROS:
Наш костанайский школьник-смартцентрик стоит ДОРОЖЕ чем алматынский-инновационник, даже хоть и творческий, аж, на целых: - 9 645 329, 249 тенге: - прямо гордость берёт

Надо смотреть на год постройки в ате
Цены то на материалы и оборудование скакнули
Но даже с учётом что в ате центр больше чем у нас вызывает вопросы


Про тему с постройкой именно к "форуму" немного не понял в чем притензии
К форуму означает что объект приурочили именно к приезду высоких лиц чтобы им показать
То что не все бабки на центр были из республики вызывает только один вопрос
В какой именно момент наш бюджет закладывал суммы на смарт центр? И почему этого не было озвучено в СМИ(по крайне мере я не помню)
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1360
Re: Дворец для школьников и президентов - Как чиновники...
Отправлено: 01.02.24 - 15:41
#4
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Скажите спасибо Архимеду! Вон какой нам центр подарил :lol: И рядом балмуздак арена,тоже его подарок :lol: Кто будет в Дубаях,найдите и поклонитесь от всех нас благодарных :lol:
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
908
Re: Дворец для школьников и президентов - Как чиновники...
Отправлено: 01.02.24 - 16:41
#5
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4099
Re: Дворец для школьников и президентов - Как чиновники...
Отправлено: 02.02.24 - 09:02
#6
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Не пойму чем плохо? Построили центр для детей, как он называется без разницы, дети занимаются бесплатно, что ещё надо. Не знаю моё личное мнение, я просто рад за ребятишек,нашему бюджету он обошёлся дешевле чем в Актау или Алматы, в 4,2 млрд. тенге. Резерв правительства меня не волнует от слова совсем
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4099
Re: Дворец для школьников и президентов - Как чиновники...
Отправлено: 02.02.24 - 09:10
#7
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Шымкентцы сейчас .прочитав статью наверное крутят пальцем у виска.Десятилетиями южане выбивали миллиардные трансферты из республиканского бюджета и ни разу у местных журналистов не возник вопрос:" Ой а что это нам так много дали, аж в 10 раз больше чем Костанайской области? Непорядок, надо поднять волну и устранить несправедливость." Не зря про северян в правительстве кулуарно говорят :Вы какие то малахольные". Раз в жизни выпал шанс попользоваться республиканским бюджетом, но мы недовольны. За что это нашим детям такой подарок? Чем они лучше других казахстанских детей?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4907
Дворец для школьников и президентов - Как чиновники продолжают скрывать детали строительства объекта для форума РК и РФ в Костанае
Отправлено: 02.02.24 - 09:40
#8
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Цитата:
saba:
Не пойму чем плохо? Построили центр для детей, как он называется без разницы, дети занимаются бесплатно, что ещё надо. Не знаю моё личное мнение, я просто рад за ребятишек, нашему бюджету он обошёлся дешевле чем в Актау или Алматы, в 4,2 млрд. тенге. Резерв правительства меня не волнует от слова совсем


Мы датируемый из республиканского бюджета регион. В областной бюджет, из года в год вливаются финансовые средства, чтобы покрыть дефицит по тем или иным направлениям, обеспечить реализацию социальных программ и.т.д. Дополнительные целевые финансовые средства выделяются, это на мой взгляд хорошо, строятся центры, арены и другие социальные объекты.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4099
Re: Дворец для школьников и президентов - Как чиновники...
Отправлено: 02.02.24 - 09:53
#9
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Цитата:
Kairat stayer:
Мы датируемый

Ну да , когда Торгайскую область присоединили стали дотируемым, до этого были небольшим , но донором республиканского бюджета. Но Южно-Казахстанская, сейчас Туркестанская область тоже дотируемая, а Вы посмотрите разбивочку по годам трансферты из республиканского бюджета к ним. И что то они голову пеплом не посыпают: "Ой смотрите сколько понастроили, куда нам столько ?". Так умеют только наши костанайские журналисты, правдолюбы и правдорубы.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4099
Дворец для школьников и президентов - Как чиновники продолжают скрывать детали строительства объекта для форума РК и РФ в Костанае
Отправлено: 02.02.24 - 10:05
#10
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Любое изречение должно иметь цель, а тем более статья. Каков посыл этой статьи, наказать действующего и акима города и бывшего акима области, за то что подсуетились и под шумок форума приграничных территорий выбили для города несколько лишних миллиардов из республиканского бюджета? Если хотите проверить насколько точно были израсходованы деньги, то я только за. А тут непонятно, зацепились,это для форума строилось или не для форума, почему так много денег нам выделили. Помнится в предыдущих статьях ставился вопрос вообще о законности выделения денег из резерва правительства. Давайте разрушим этот дворец школьников или смарт центр,зато журналистское самолюбие будет удовлетворено,надо же раскрыли нецелевое расходование резерва правительства. В кои то веки после Советского Союза открылись бесплатные кружки для детей и оказывается это неправомерно. Пусть и наши дети когда нибудь воспользуются бюджетом государства.

[Исправлено: saba, 02.02.2024 - 10:09]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9689
Дворец для школьников и президентов - Как чиновники продолжают скрывать детали строительства объекта для форума РК и РФ в Костанае
Отправлено: 02.02.24 - 10:09
#11
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Цитата:
saba:
Не пойму чем плохо? Построили центр для детей, как он называется без разницы, дети занимаются бесплатно, что ещё надо.




[Исправлено: Добринцофф, 02.02.2024 - 10:10]
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4099
Re: Дворец для школьников и президентов - Как чиновники...
Отправлено: 02.02.24 - 10:17
#12
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Цитата:
Добринцофф:

Это всё из разряда слухов. Есть факты коррупции у Вас , выкладывайте. Пока есть результат, стоит здание дворцом его назвать трудно. Как обычно в последние годы прямоугольная коробочка,но напичканное современным оборудованием, в котором бесплатно занимаются дети!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6639
Дворец для школьников и президентов - Как чиновники продолжают скрывать детали строительства объекта для форума РК и РФ в Костанае
Отправлено: 02.02.24 - 10:30
#13
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до этого были небольшим , но донором республиканского бюджета. 
Иногда вот кажется,в стране нет денег или не хватает, однако чиновники тратят их как душе угодно, а почему бы и нет. Печатный станок в подвале минфина,вот хотят новые купюры выдать. И все таки песни про бюджет,тоже самое что и религиозные проповеди
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