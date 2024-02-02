НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов в Рудном обещают начать в апреле
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48494
Строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов в Рудном обещают начать в апреле
Отправлено: 02.02.24 - 09:52
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сообщил аким Рудного Виктор ИОНЕНКО на аппаратном совещании. Кроме того, до конца этой недели власти намерены разобраться с судьбой поликлиники, которую хотят построить в том же районе.
Читать новость

Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1187
Re: Строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов в...
Отправлено: 02.02.24 - 09:52
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, где они врачей возьмут? И тренеров? Вообще два ФОКа многовато для такого городка. Потом видимо продадут под рынок
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 27
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS