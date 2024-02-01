Пожизненное вместо кастрации: что ждет педофилов в Казахстане
Отправлено: 01.02.24 - 12:23
Разработчики законопроекта, ужесточающего наказание за бытовое насилие в отношении женщин и детей, предложили исключить альтернативное наказание за педофилию в Казахстане, оставив только пожизненный срок. Читать новость
У какого-нибудь *** взыграет гормон, он значит сделает свое дело, а я потом из своих налогов должен его пожизненно обеспечивать жрачкой, охраной, лекарствами? Не сильно ли расточительно? При этом я буду работать, а он сидеть на нарах???
9 граммов и все будут довольны- и деньги целы и зло наказано. С него уже НЕ БУДЕТ толку- он пропащий человек, так же как и убийцы, кстати - бродячих собак тоже надо не ХАНЖИТ , а пристреливать наряду с этой категории людей.
Коррупционер, педофил, убийца, вор, разбойник = это не пройдет как грипп, болячка, это враг народа! И не надо их жалеть, пытаясь вернуть их в лоно общества! Самое лучшее для них лекарство-смертная казнь за все его сотворенное зло! При этом не надо их за счет бюджетных денег, собираемых с наших налогов, кормить, охранять, давать тепло в зонах, в Черном беркуте! Самое больше они проживут в застенках год и все! Был преступник, нет преступника! Другие прежде чем совершить преступление подумает тысячу и более раз! Ведь все видят и знают, мы невинное животное убиваем если хотим есть, несмотря на то, что оно не виновато, что родилось! Если животное нанесло нам вред, то мы его убиваем и будем убивать, чтобы не смогло повторно принести нам вред! А эти преступники умышленно совершают такие преступления, в угоду своим интересам! Депутатам все равно, они не свои деньги платят на пожизненное лишение свободы! Если бы они за свои деньги их содержали, то они бы не 7 раз, а 1000 раз подумали, прежде чем вынести такое предложение!
Интересно читать иногда комментарии людей, которые сами изменяют, в смысле в семье, но тут о других негативно пишут. Педофилов не поддерживаю, но семейные ценности хранить, тоже уметь нужно. Иногда звери вернее, чем человек.
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