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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 7 из 7«1...567
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21695
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 00:10
#91
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Цитата:
Карачун:
допуск к газовому оборудованию людей не прошедших соответствующего инструктажа и обучения. нарушение правил.

Где обучают и сертификаты выдают на "пользователя газ плитой"?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21695
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 00:11
#92
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Цитата:
Карачун:
допуск к работе с газовым оборудованием людей не способных выполнять работы с соблюдением правил, ввиду их текущего физического состояния. и снова нарушение правил.

Человек с насморком чё, теперь даже пожрать себе не имеет права приготовить на газовой плите? Вы чё курите?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21695
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 00:14
#93
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Цитата:
Эл-починно:
Зимой правило, пока не прогреется до комнатной температуры не трогать.

А как он прогреется, если по Карачуну, баллон запрещено в помещение заносить?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
444
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 00:14
#94
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Цитата:
maxsaf:
Просто занести в помещение

ну если занес его в помещение, тем более с температурой выше чем то место где он прежде находился, то будь добр его хотя бы послушать и понюхать, а коль не в состоянии, бери мыльный раствор.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21695
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 00:17
#95
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Цитата:
Карачун:
ну если занес его в помещение, тем более с температурой выше чем то место где он прежде находился, то будь добр его хотя бы послушать и понюхать, а коль не в состоянии, бери мыльный раствор.

Ну разумеется в помещении температура выше, если баллон привезли зимой по морозу в минус 30 на грузовике. Какой смысл баллон оставлять в неотапливаемом сарае.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21695
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 00:19
#96
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Цитата:
Карачун:
то будь добр его хотя бы послушать и понюхать, а коль не в состоянии, бери мыльный раствор.

Это в правилах где-то написано? Момент важный, потому что нет правил - нет и нарушения
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21695
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 00:21
#97
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Я предположу, что скорее всего или балон не прошел регулярную инспекцию/обслуживание, либо его заправляли чем попало и как попало, возможно на морозе.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
444
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 00:25
#98
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Цитата:
maxsaf:
И чё там сказано - нельзя баллоны хранить без присмотра

в помещении где постоянно находятся люди - нет. там если помните ещё ограничения были по емкости баллона допускаемого к эксплуатации в жилых помещениях.
давайте зададим вопрос по другому. сколько литров газа нужно для того чтобы в помещении создались условия для взрыва мощностью достаточной для разрушения ограждающих конструкций?
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
444
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 00:32
#99
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Цитата:
maxsaf:
скорее всего или балон не прошел регулярную инспекцию/обслуживание

это можете даже не сомневаться. я лично пару раз отправлял пустые баллоны с пометкой что вентиль пропускает газ. на пункте где баллоны принимали для дальнейшей заправки, приемщики просто ржали и пометку удаляли.
Цитата:
maxsaf:
чем попало и как попало

чем попало это вряд ли там вариантов-то один. а как попало это запросто.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
444
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 00:39
#100
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Цитата:
maxsaf:
Где обучают и сертификаты выдают на "пользователя газ плитой"?

в школе когда учат грамоте достаточной для прочтения инструкции по пользованию газ плитой, в травматологии (в основном в ожоговых отделениях) и на кладбище.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
444
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 00:42
#101
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Цитата:
maxsaf:
Это в правилах где-то написано?

"убедиться в исправности" эта формулировка разве что только в инструкции на туалетной бумаге не помещена
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21695
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 00:47
#102
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Цитата:
Карачун:
сколько литров газа нужно для того чтобы в помещении создались условия для взрыва мощностью достаточной для разрушения ограждающих конструкций?

Одного куба газа на 10 кубов воздуха я думаю что будет более чем достаточно, даже меньше.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21695
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 00:48
#103
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Цитата:
Карачун:
это можете даже не сомневаться. я лично пару раз отправлял пустые баллоны с пометкой что вентиль пропускает газ. на пункте где баллоны принимали для дальнейшей заправки, приемщики просто ржали и пометку удаляли.

Ну так а чё мы продолжаем искать виновного среди жильцов?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21695
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 00:49
#104
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Цитата:
Карачун:
в травматологии (в основном в ожоговых отделениях) и на кладбище.

Туда частенько подают и не по собственной вине, даже те, кто все инструкции читают и соблюдают.
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