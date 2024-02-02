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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 00:10
Цитата:
Где обучают и сертификаты выдают на "пользователя газ плитой"?
Карачун:
допуск к газовому оборудованию людей не прошедших соответствующего инструктажа и обучения. нарушение правил.
допуск к газовому оборудованию людей не прошедших соответствующего инструктажа и обучения. нарушение правил.
Где обучают и сертификаты выдают на "пользователя газ плитой"?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 00:11
Цитата:
Человек с насморком чё, теперь даже пожрать себе не имеет права приготовить на газовой плите? Вы чё курите?
Карачун:
допуск к работе с газовым оборудованием людей не способных выполнять работы с соблюдением правил, ввиду их текущего физического состояния. и снова нарушение правил.
допуск к работе с газовым оборудованием людей не способных выполнять работы с соблюдением правил, ввиду их текущего физического состояния. и снова нарушение правил.
Человек с насморком чё, теперь даже пожрать себе не имеет права приготовить на газовой плите? Вы чё курите?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 00:14
Цитата:
А как он прогреется, если по Карачуну, баллон запрещено в помещение заносить?
Эл-починно:
Зимой правило, пока не прогреется до комнатной температуры не трогать.
Зимой правило, пока не прогреется до комнатной температуры не трогать.
А как он прогреется, если по Карачуну, баллон запрещено в помещение заносить?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 00:14
Цитата:
ну если занес его в помещение, тем более с температурой выше чем то место где он прежде находился, то будь добр его хотя бы послушать и понюхать, а коль не в состоянии, бери мыльный раствор.
maxsaf:
Просто занести в помещение
Просто занести в помещение
ну если занес его в помещение, тем более с температурой выше чем то место где он прежде находился, то будь добр его хотя бы послушать и понюхать, а коль не в состоянии, бери мыльный раствор.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 00:17
Цитата:
Ну разумеется в помещении температура выше, если баллон привезли зимой по морозу в минус 30 на грузовике. Какой смысл баллон оставлять в неотапливаемом сарае.
Карачун:
ну если занес его в помещение, тем более с температурой выше чем то место где он прежде находился, то будь добр его хотя бы послушать и понюхать, а коль не в состоянии, бери мыльный раствор.
ну если занес его в помещение, тем более с температурой выше чем то место где он прежде находился, то будь добр его хотя бы послушать и понюхать, а коль не в состоянии, бери мыльный раствор.
Ну разумеется в помещении температура выше, если баллон привезли зимой по морозу в минус 30 на грузовике. Какой смысл баллон оставлять в неотапливаемом сарае.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 00:19
Цитата:
Это в правилах где-то написано? Момент важный, потому что нет правил - нет и нарушения
Карачун:
то будь добр его хотя бы послушать и понюхать, а коль не в состоянии, бери мыльный раствор.
то будь добр его хотя бы послушать и понюхать, а коль не в состоянии, бери мыльный раствор.
Это в правилах где-то написано? Момент важный, потому что нет правил - нет и нарушения
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 00:21
Я предположу, что скорее всего или балон не прошел регулярную инспекцию/обслуживание, либо его заправляли чем попало и как попало, возможно на морозе.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 00:25
Цитата:
в помещении где постоянно находятся люди - нет. там если помните ещё ограничения были по емкости баллона допускаемого к эксплуатации в жилых помещениях.
давайте зададим вопрос по другому. сколько литров газа нужно для того чтобы в помещении создались условия для взрыва мощностью достаточной для разрушения ограждающих конструкций?
maxsaf:
И чё там сказано - нельзя баллоны хранить без присмотра
И чё там сказано - нельзя баллоны хранить без присмотра
в помещении где постоянно находятся люди - нет. там если помните ещё ограничения были по емкости баллона допускаемого к эксплуатации в жилых помещениях.
давайте зададим вопрос по другому. сколько литров газа нужно для того чтобы в помещении создались условия для взрыва мощностью достаточной для разрушения ограждающих конструкций?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 00:32
Цитата:
это можете даже не сомневаться. я лично пару раз отправлял пустые баллоны с пометкой что вентиль пропускает газ. на пункте где баллоны принимали для дальнейшей заправки, приемщики просто ржали и пометку удаляли.
Цитата:
чем попало это вряд ли там вариантов-то один. а как попало это запросто.
maxsaf:
скорее всего или балон не прошел регулярную инспекцию/обслуживание
скорее всего или балон не прошел регулярную инспекцию/обслуживание
это можете даже не сомневаться. я лично пару раз отправлял пустые баллоны с пометкой что вентиль пропускает газ. на пункте где баллоны принимали для дальнейшей заправки, приемщики просто ржали и пометку удаляли.
Цитата:
maxsaf:
чем попало и как попало
чем попало и как попало
чем попало это вряд ли там вариантов-то один. а как попало это запросто.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 00:39
Цитата:
в школе когда учат грамоте достаточной для прочтения инструкции по пользованию газ плитой, в травматологии (в основном в ожоговых отделениях) и на кладбище.
maxsaf:
Где обучают и сертификаты выдают на "пользователя газ плитой"?
Где обучают и сертификаты выдают на "пользователя газ плитой"?
в школе когда учат грамоте достаточной для прочтения инструкции по пользованию газ плитой, в травматологии (в основном в ожоговых отделениях) и на кладбище.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 00:42
Цитата:
"убедиться в исправности" эта формулировка разве что только в инструкции на туалетной бумаге не помещена
maxsaf:
Это в правилах где-то написано?
Это в правилах где-то написано?
"убедиться в исправности" эта формулировка разве что только в инструкции на туалетной бумаге не помещена
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 00:47
Цитата:
Одного куба газа на 10 кубов воздуха я думаю что будет более чем достаточно, даже меньше.
Карачун:
сколько литров газа нужно для того чтобы в помещении создались условия для взрыва мощностью достаточной для разрушения ограждающих конструкций?
сколько литров газа нужно для того чтобы в помещении создались условия для взрыва мощностью достаточной для разрушения ограждающих конструкций?
Одного куба газа на 10 кубов воздуха я думаю что будет более чем достаточно, даже меньше.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 00:48
Цитата:
Ну так а чё мы продолжаем искать виновного среди жильцов?
Карачун:
это можете даже не сомневаться. я лично пару раз отправлял пустые баллоны с пометкой что вентиль пропускает газ. на пункте где баллоны принимали для дальнейшей заправки, приемщики просто ржали и пометку удаляли.
это можете даже не сомневаться. я лично пару раз отправлял пустые баллоны с пометкой что вентиль пропускает газ. на пункте где баллоны принимали для дальнейшей заправки, приемщики просто ржали и пометку удаляли.
Ну так а чё мы продолжаем искать виновного среди жильцов?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 00:49
Цитата:
Туда частенько подают и не по собственной вине, даже те, кто все инструкции читают и соблюдают.
Карачун:
в травматологии (в основном в ожоговых отделениях) и на кладбище.
в травматологии (в основном в ожоговых отделениях) и на кладбище.
Туда частенько подают и не по собственной вине, даже те, кто все инструкции читают и соблюдают.
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