Отправлено: - 00:11

Карачун:

допуск к работе с газовым оборудованием людей не способных выполнять работы с соблюдением правил, ввиду их текущего физического состояния. и снова нарушение правил.

Цитата:Человек с насморком чё, теперь даже пожрать себе не имеет права приготовить на газовой плите? Вы чё курите?