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Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48493
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 31.01.24 - 12:45
Проект казахского алфавита, основанного на латинской графике, проходил апробацию в прошлом году. Работа по совершенствованию проектов алфавита и правил правописания казахского языка, основанных на латинской графике, продолжается.
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Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 31.01.24 - 20:23
Кандасы приедут - свой алфавит привезут)
Цитата:
Это ты что имел ввиду?
Цитата:
111:
от навязываемого мира какими то мелкими существами..
от навязываемого мира какими то мелкими существами..
Это ты что имел ввиду?
Н
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 11.05.11
- Сообщений:
- 84
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 31.01.24 - 23:11
а че это Вы так засуетились?
это информация не для Вас, а для тех кто читает и пишет на этом алфавите.
[Исправлено: Gljuk, 01.02.2024 - 10:18]
это информация не для Вас, а для тех кто читает и пишет на этом алфавите.
[Исправлено: Gljuk, 01.02.2024 - 10:18]
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 31.01.24 - 23:36
Цитата:
Ну я читаю и пишу на латинице. А вы на чем?
Начальник:
это информация не для Вас, а для тех кто читает и пишет на этом алфавите.
это информация не для Вас, а для тех кто читает и пишет на этом алфавите.
Ну я читаю и пишу на латинице. А вы на чем?
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 31.01.24 - 23:37
Комментарий удален модератором.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.04.23
- Сообщений:
- 35
Re: Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали,...
Отправлено: 01.02.24 - 20:34
Цитата:
А это он про мух, которые летают вокруг ватных болот и прочего дерьма, где и находят всё, что попало.
Это ты что имел ввиду?
А это он про мух, которые летают вокруг ватных болот и прочего дерьма, где и находят всё, что попало.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Костанай
- Регистрация:
- 27.02.17
- Сообщений:
- 1900
Re: Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали,...
Отправлено: 01.02.24 - 21:22
Цитата:
Цитата:
Ну прям очень длительно апробировали! Целую неделю в мае и один день в октябре...
Это очень длительный и сложный процесс в развитии любого языка, требующий глубоких научных и практических исследований широкого круга учёных-лингвистов.
Цитата:
Апробация проводилась с 15 по 24 мая 2023 года в высших учебных заведениях и центрах обучения языкам в городах Астана, Алматы и Жамбылской, Жетысуской, Акмолинской, Карагандинской областях, также 20 октября 2023 года в городе Астане
Ну прям очень длительно апробировали! Целую неделю в мае и один день в октябре...
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5674
Re: Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали,...
Отправлено: 01.02.24 - 22:14
Цитата://в комитете не могут назвать конкретные сроки утверждения нового алфавита.//
Вот те раз: при Назарбаеве уже и конкретные сроки говорили, а при Токаеве - не могут назвать эти самые сроки или НЕ ХОТЯТ ??
Что не так то ??
Может как обычно: - на референдум вопрос - мол если введём в 3000 году, как вы на это смотрите ??
Заодно КТО надо и бабла немерено срубит на референдуме.
Вот те раз: при Назарбаеве уже и конкретные сроки говорили, а при Токаеве - не могут назвать эти самые сроки или НЕ ХОТЯТ ??
Что не так то ??
Может как обычно: - на референдум вопрос - мол если введём в 3000 году, как вы на это смотрите ??
Заодно КТО надо и бабла немерено срубит на референдуме.
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 01.02.24 - 22:41
Цитата:
Не хотят. Подозреваю, что и не имеющий особого практического смысла принудительный переход на казахский язык тоже замедлился по той же самой причине.
ACROS:
Вот те раз: при Назарбаеве уже и конкретные сроки говорили, а при Токаеве - не могут назвать эти самые сроки или НЕ ХОТЯТ ??
Вот те раз: при Назарбаеве уже и конкретные сроки говорили, а при Токаеве - не могут назвать эти самые сроки или НЕ ХОТЯТ ??
Не хотят. Подозреваю, что и не имеющий особого практического смысла принудительный переход на казахский язык тоже замедлился по той же самой причине.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 2970
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 01.02.24 - 22:52
Да тот ещё номер провернули с конституцией. Сделать язык, на котором может 10-20% вообще общается, читают понимают и грамотно пишут - государственным, а язык, на котором 100% населения общается исключить, вернее сделать там где то равноправным. Нешуточный номер.
И приводя главное в пример Прибалтику. Так там большинство населения родные языки в придачу к русскому знали, да ещё и тётка в семидесятые каким то образом туда попала. Вот умора вышла. Попала к как сегодня в КЗ Диасы не охотно стали с ней на русском разговаривать, так она на немецкий перешла - и о чудо, пошёл контакт. Язык прежде всего изначально знать нужно самому, прежде, чем от других его знания требовать!
И приводя главное в пример Прибалтику. Так там большинство населения родные языки в придачу к русскому знали, да ещё и тётка в семидесятые каким то образом туда попала. Вот умора вышла. Попала к как сегодня в КЗ Диасы не охотно стали с ней на русском разговаривать, так она на немецкий перешла - и о чудо, пошёл контакт. Язык прежде всего изначально знать нужно самому, прежде, чем от других его знания требовать!
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