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≡ Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48493
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 31.01.24 - 12:45
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Проект казахского алфавита, основанного на латинской графике, проходил апробацию в прошлом году. Работа по совершенствованию проектов алфавита и правил правописания казахского языка, основанных на латинской графике, продолжается.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21682
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 31.01.24 - 20:23
#15
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Кандасы приедут - свой алфавит привезут)

Цитата:
111:
от навязываемого мира какими то мелкими существами..

Это ты что имел ввиду?
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Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
84
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 31.01.24 - 23:11
#16
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а че это Вы так засуетились?
это информация не для Вас, а для тех кто читает и пишет на этом алфавите.

[Исправлено: Gljuk, 01.02.2024 - 10:18]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21682
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 31.01.24 - 23:36
#17
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Цитата:
Начальник:
это информация не для Вас, а для тех кто читает и пишет на этом алфавите.

Ну я читаю и пишу на латинице. А вы на чем?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21682
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 31.01.24 - 23:37
#18
Комментарий удален модератором.
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Ben
§ Ben
(Пользователи)
Регистрация:
24.04.23
Сообщений:
35
Re: Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали,...
Отправлено: 01.02.24 - 20:34
#19
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Цитата:
Это ты что имел ввиду?

А это он про мух, которые летают вокруг ватных болот и прочего дерьма, где и находят всё, что попало.
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1900
Re: Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали,...
Отправлено: 01.02.24 - 21:22
#20
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Цитата:
Это очень длительный и сложный процесс в развитии любого языка, требующий глубоких научных и практических исследований широкого круга учёных-лингвистов.


Цитата:
Апробация проводилась с 15 по 24 мая 2023 года в высших учебных заведениях и центрах обучения языкам в городах Астана, Алматы и Жамбылской, Жетысуской, Акмолинской, Карагандинской областях, также 20 октября 2023 года в городе Астане


Ну прям очень длительно апробировали! Целую неделю в мае и один день в октябре... :lol: 8-) :-o
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5674
Re: Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали,...
Отправлено: 01.02.24 - 22:14
#21
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Цитата://в комитете не могут назвать конкретные сроки утверждения нового алфавита.//

Вот те раз: при Назарбаеве уже и конкретные сроки говорили, а при Токаеве - не могут назвать эти самые сроки или НЕ ХОТЯТ ??


Что не так то ??

Может как обычно: - на референдум вопрос - мол если введём в 3000 году, как вы на это смотрите ??

Заодно КТО надо и бабла немерено срубит на референдуме.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21682
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 01.02.24 - 22:41
#22
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Цитата:
ACROS:
Вот те раз: при Назарбаеве уже и конкретные сроки говорили, а при Токаеве - не могут назвать эти самые сроки или НЕ ХОТЯТ ??

Не хотят. Подозреваю, что и не имеющий особого практического смысла принудительный переход на казахский язык тоже замедлился по той же самой причине.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2970
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 01.02.24 - 22:52
#23
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Да тот ещё номер провернули с конституцией. Сделать язык, на котором может 10-20% вообще общается, читают понимают и грамотно пишут - государственным, а язык, на котором 100% населения общается исключить, вернее сделать там где то равноправным. :-x Нешуточный номер.
И приводя главное в пример Прибалтику. Так там большинство населения родные языки в придачу к русскому знали, да ещё и тётка в семидесятые каким то образом туда попала. Вот умора вышла. Попала к как сегодня в КЗ Диасы :lol: не охотно стали с ней на русском разговаривать, так она на немецкий перешла - и о чудо, пошёл контакт. Язык прежде всего изначально знать нужно самому, прежде, чем от других его знания требовать! :lol:
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