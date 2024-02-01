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≡ Памятник Нурсултану Назарбаеву убрали из экспозиции Национального музея
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48493
Памятник Нурсултану Назарбаеву убрали из экспозиции Национального музея
Отправлено: 01.02.24 - 13:47
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Памятник первому президенту Нурсултану Назарбаеву убрали из экспозиции Национального музея в Астане. Напомним, скульптуру Назарбаева установили в июле 2018 года. Она была размещена на первом этаже музея рядом с триптихом "Мәңгілік Ел".
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5674
Re: Памятник Нурсултану Назарбаеву убрали из экспозиции...
Отправлено: 01.02.24 - 19:19
#15
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Цитата:
юля елиссева:
Первый казахский космонавт это Владимир Шаталов,


Пусть будет Шаталов, но навряд ли с этим согласятся местная, так называемая супер активная, когда надо, "общественность", да и официальная власть тоже - у них же до сих пор синдром "назарбаевщины" - мол до 1991 года государства казахского не было, это ОН- Назарбаев- основал казахское государство и отчёт его идёт с 1991 года.
Он даже хотел переименовать эту СТРАНУ - типа страна Великой Степи или что то подобное в этом роде.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5674
Re: Памятник Нурсултану Назарбаеву убрали из экспозиции...
Отправлено: 01.02.24 - 19:24
#16
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Цитата:
111:
помнили, как мы


Я не при делах. Мы - это ОНИ: 162 человека; если вы себя к ним причисляете, то: 163 человека.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5674
Re: Памятник Нурсултану Назарбаеву убрали из экспозиции...
Отправлено: 01.02.24 - 19:32
#17
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Цитата:
рихард:
еще более противное зрелище когда они


А больше не на что смотреть: - что в "старом", что в "новом" казахстане - одни и те же лица и персонажи; даже говорят одно и тоже- только при докладах имя президента поменяли и ВСЁ, а так всё то же самое- и про коррупцию, и про инновацию, и про развитие, и про драйверы и про мировой опыт и прочая чиновьичья словесная лабуда.
Далеко ходить не надо: - достаточно посмотреть на наши акиматы, что областной, что городской, что районные.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35306
Памятник Нурсултану Назарбаеву убрали из экспозиции Национального музея
Отправлено: 01.02.24 - 19:33
#18
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Цитата:
ACROS:
: 163 человека

Из 300 миллионов.
Если миллионов 50 отслужило, 30 миллионов были здоровы как быки.
Не смогли победить эти 163 человека?
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1900
Re: Памятник Нурсултану Назарбаеву убрали из экспозиции...
Отправлено: 01.02.24 - 21:04
#19
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Цитата:
111:
Давайте начнем с себя!

Давай, начни с себя :lol: 8-) :-o
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5674
Re: Памятник Нурсултану Назарбаеву убрали из экспозиции...
Отправлено: 01.02.24 - 21:53
#20
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Цитата:
111:
он сидит действительно, как Пахан на зоне


Эскиз наверное САМ утверждал. Со своим другом Ли Куаном наверное, советовался: - что, да как.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5674
Re: Памятник Нурсултану Назарбаеву убрали из экспозиции...
Отправлено: 01.02.24 - 22:02
#21
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Цитата:
Козлов я:
Правда, тому поставили уже после смерти...


А, этот- "...живее всех живых..."
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35306
Памятник Нурсултану Назарбаеву убрали из экспозиции Национального музея
Отправлено: 01.02.24 - 22:29
#22
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А может вот так?



​В 1991 году Россия допустила одну огромную ошибку. Нужно было обязательно провести показательный процесс над коммунизмом, осудить советских преступников и навсегда запретить занимать государственные должности бывшим членам КПСС.



И никакого Путина и быть может Назарбаева просто бы не было бы.
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