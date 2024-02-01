Re: Пожизненное вместо кастрации: что ждет педофилов в...

Отправлено: - 15:34

Коррупционер, педофил, убийца, вор, разбойник = это не пройдет как грипп, болячка, это враг народа! И не надо их жалеть, пытаясь вернуть их в лоно общества! Самое лучшее для них лекарство-смертная казнь за все его сотворенное зло! При этом не надо их за счет бюджетных денег, собираемых с наших налогов, кормить, охранять, давать тепло в зонах, в Черном беркуте! Самое больше они проживут в застенках год и все! Был преступник, нет преступника! Другие прежде чем совершить преступление подумает тысячу и более раз! Ведь все видят и знают, мы невинное животное убиваем если хотим есть, несмотря на то, что оно не виновато, что родилось! Если животное нанесло нам вред, то мы его убиваем и будем убивать, чтобы не смогло повторно принести нам вред! А эти преступники умышленно совершают такие преступления, в угоду своим интересам! Депутатам все равно, они не свои деньги платят на пожизненное лишение свободы! Если бы они за свои деньги их содержали, то они бы не 7 раз, а 1000 раз подумали, прежде чем вынести такое предложение!