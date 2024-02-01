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Памятник Нурсултану Назарбаеву убрали из экспозиции Национального музея
Памятник Нурсултану Назарбаеву убрали из экспозиции Национального музея
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