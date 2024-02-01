Отправлено: - 19:32

рихард:

еще более противное зрелище когда они

Цитата:А больше не на что смотреть: - что в "старом", что в "новом" казахстане - одни и те же лица и персонажи; даже говорят одно и тоже- только при докладах имя президента поменяли и ВСЁ, а так всё то же самое- и про коррупцию, и про инновацию, и про развитие, и про драйверы и про мировой опыт и прочая чиновьичья словесная лабуда.Далеко ходить не надо: - достаточно посмотреть на наши акиматы, что областной, что городской, что районные.