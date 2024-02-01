НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Памятник Нурсултану Назарбаеву убрали из экспозиции Национального музея
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48492
Памятник Нурсултану Назарбаеву убрали из экспозиции Национального музея
Отправлено: 01.02.24 - 13:47
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Памятник первому президенту Нурсултану Назарбаеву убрали из экспозиции Национального музея в Астане. Напомним, скульптуру Назарбаева установили в июле 2018 года. Она была размещена на первом этаже музея рядом с триптихом "Мәңгілік Ел".
Читать новость

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5667
Памятник Нурсултану Назарбаеву убрали из экспозиции Национального музея
Отправлено: 01.02.24 - 13:47
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь дело за акимом города Костанафй: - в рамках концепции борьбы со "старым казахстаном" - снарядить группу "активных и НЕРАВНОДУШНЫХ" пенсионеров в городской маслихат и ПЕРЕИМЕНОВАТЬ пр. Назарбаева в проспект какого нибудь бытыра, акына, алашординца или вернуть имя того же первого космонавта, но уже казахского.

Моё предложение: - в честь первого комбайнёра -казаха, Героя Социалистического Труда Жансултана Демеева - комбайнёра из с=за им. Павлова ( Борис-Романовка), удостоеного этого звания в 1957 году.

Эти президенты, батыры, поэты и прочие мыслители и революционные деятели прошлого века порядком надоели и таков ли РЕАЛЬНЫЙ их вклад в историю Казахстана - за деньги родственников и сородичей я тоже могу написать ВСЁ что угодно и про себя и своих знакомых.
Надо возвеличивать - работников РЕАЛЬНОГО труда.

[Исправлено: ACROS, 01.02.2024 - 13:50]
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14823
Re: Памятник Нурсултану Назарбаеву убрали из экспозиции...
Отправлено: 01.02.24 - 13:48
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Деназарбаезация идёт по стране
Лет через 20 к власти придет человек который все мягко вернёт всеровно
Как при Брежневе вернули Сталина в кино и на постаменты
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5667
Памятник Нурсултану Назарбаеву убрали из экспозиции Национального музея
Отправлено: 01.02.24 - 13:51
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
20 к власти придет человек который все мягко вернёт всеровно


Вы имеете ввиду токалских детей??
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3257
Re: Памятник Нурсултану Назарбаеву убрали из экспозиции...
Отправлено: 01.02.24 - 14:16
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Деназарбаезация идёт по стране Лет через 20 к власти придет человек который все мягко вернёт всеровно Как при Брежневе вернули Сталина в кино и на постаменты

Вы по какому параметру Сталина сравниваете с Назарбаевым, интересно :))
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3257
Re: Памятник Нурсултану Назарбаеву убрали из экспозиции...
Отправлено: 01.02.24 - 14:22
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
но уже казахского.

Первый казахский космонавт это Владимир Шаталов, ставший космонавтом №13 в СССР. Он родился в декабре 1927-го на севере нашей республики, в Петропавловске.
Профайл
Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
128
Re: Памятник Нурсултану Назарбаеву убрали из экспозиции...
Отправлено: 01.02.24 - 14:27
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это же любимое дело каждого вновь прибывшего к власти - провести "зачистку бывшего " . Ну считаешь ты, что он был не прав - докажи в чём и поведи нас куда нужно. Ан нет ! Все силы и финансы гробятся на искоренение и исправление истории , а не на конкретную необходимость ! А там глядишь - и твоё время кончилось, и твой последователь бьёт копытом, чтобы поскорей вышвырнуть всё упоминание о тебе. Так и живём, одни средневековые бии да сакральные мазары в почёте ! Вот стоит памятник - ну и пусть стоит ! Приведите школьников - скажите: вот человек жизнь отдал не туда, давайте делать по-другому. Тогда у народа будет прошлое, а дети не будут манкуртами.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1604
Re: Памятник Нурсултану Назарбаеву убрали из экспозиции...
Отправлено: 01.02.24 - 14:44
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Теперь дело за акимом города Костанафй: - в рамках концепции борьбы со "старым казахстаном" - снарядить группу "активных и НЕРАВНОДУШНЫХ" пенсионеров в городской маслихат и ПЕРЕИМЕНОВАТЬ пр. Назарбаева в проспект какого нибудь бытыра, акына, алашординца или вернуть имя того же первого космонавта, но уже казахского.

Не торопись не за горами и это..
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14823
Re: Памятник Нурсултану Назарбаеву убрали из экспозиции...
Отправлено: 01.02.24 - 15:02
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Вы имеете ввиду токалских детей??

Нет обычный чиновник даже не связанный с семьёй
Котрый просто рос и работал при Назарбаеве
Со временем то краски немного поблекнут и будут восприниматься другие моменты из его правления
Цитата:
юля елиссева:
Вы по какому параметру Сталина сравниваете с Назарбаевым, интересно :))

По уровню азиатского культа личности
Не по количеству же репрессированных и сосланных в ГУЛАГ))


Вообще ничего не имею против постамента или улицы в честь назера
При нем было занудное спокойствие в стране
Застой можно сказать а любое возмущение спокойствия даже мелкий митинг воспринимался как нечто из ряда вон выходящее как те шарики синие))
Сейчас же как не год так то чп то переворот, то ещё какая-нибудь фигня
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3321
Re: Памятник Нурсултану Назарбаеву убрали из экспозиции...
Отправлено: 01.02.24 - 15:03
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Памятник прям один в один с памятником Линкольну в США. Правда, тому поставили уже после смерти... Понты превыше всего!
Цитата:
"Что касается памятника, данный экспонат является имуществом музея и в связи с изменениями концепции холла будет находиться на постоянном хранении в фонде музея", - добавили в Нацмузее.

На всякий случай... ;-)
Профайл
абике
§ абике
(Пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
28
Re: Памятник Нурсултану Назарбаеву убрали из экспозиции...
Отправлено: 01.02.24 - 15:14
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Многие среди народа лицемеры! Когда Назарбаев им был нужен, чтобы реализовать свои меркантильные интересы, то они его восхваляли! Сейчас с целью создания Нового Казахстана, разрушают все! Сломать не строить! О сталинском режиме не все знают, о хрущевской кукуре тоже не все знают, а это тоже история! Поэтому нельзя историю "топтать ногами"! История на то и история, которая показывает, что было и что изменилось в лучшую или худшую сторону! На памятнике Назарбаева нужно было написать, "я вел вас не туда и не с теми людьми"! А памятник нужно было оставить для назидания подрастающему поколению, как не надо править страной и людьми, если не можешь уничтожить в себе меркантильные интересы! Вот и все!
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35302
Re: Памятник Нурсултану Назарбаеву убрали из экспозиции...
Отправлено: 01.02.24 - 15:14
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну тут он сидит действительно, как Пахан на зоне..
Пусть бы и стоял, чтобы помнили, как мы под их, коммунистов предводительством, разрушили и разграбили свою страну на куски, и сделали верхушке КПСС подарки в виде всех земных и не земных богатств..
Как не защитили Родину, как обменяли ее на жевачки, капюшоны и мальвинки..
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
545
Re: Памятник Нурсултану Назарбаеву убрали из экспозиции...
Отправлено: 01.02.24 - 16:45
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
когда ставили памятники, улицы, объекты переименовывали очень противно было смотреть на потуги чиновников. Как они усердно, бежа, впереди паровоза старались угодить и угадать очередные хотелки вождей. А теперь еще более противное зрелище когда они же все это и сносят в связи с изменением концептуального содержания.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6635
Re: Памятник Нурсултану Назарбаеву убрали из экспозиции...
Отправлено: 01.02.24 - 18:22
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо судить всех подхалимов и подлизал, это они затуманили и запудрили мозги, по их вине случился позорный культ личности, принимались неадекватные решения
Профайл Посетить вебсайт
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35302
Памятник Нурсултану Назарбаеву убрали из экспозиции Национального музея
Отправлено: 01.02.24 - 18:28
#14
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Надо судить всех подхалимов и подлизал, это они затуманили и запудрили мозги, по их вине случился позорный культ личности

То есть всех тех, кому исполнилось в 1991м году 18 лет.
Давайте начнем с себя!
А потом будем судить коммунистов и их детей, что выбрали его.

[Исправлено: 111, 01.02.2024 - 18:30]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 73, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 73
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS