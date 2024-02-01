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≡ Запрет сотовых в школе: законопроект направили на подпись президенту
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48492
Запрет сотовых в школе: законопроект направили на подпись президенту
Отправлено: 01.02.24 - 17:29
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Сенат 1 февраля одобрил поправки по вопросам образования, наставничества и безопасности детей. Одна из норм, предусмотренных в законопроекте, – ограничение на использование мобильных телефонов на уроках.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
128
Re: Запрет сотовых в школе: законопроект направили на подпись...
Отправлено: 01.02.24 - 17:29
#1
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Сколько хулиганских выходок школьники вытворяют только из желания "засветиться " в инете ! Если закон применят по уму - это снимет много проблем в учебное время.
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