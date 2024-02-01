Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Дворец для школьников и президентов - Как чиновники продолжают скрывать детали строительства объекта для форума РК и РФ в Костанае
Дворец для школьников и президентов - Как чиновники продолжают скрывать детали строительства объекта для форума РК и РФ в Костанае
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 72, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 72
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать