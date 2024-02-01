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≡ ССГПО и АО "Качары Руда" получили уведомления о нарушении обязательств
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48491
ССГПО и АО "Качары Руда" получили уведомления о нарушении обязательств
Отправлено: 01.02.24 - 15:20
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Судя по содержанию документа, основные претензии отраслевого ведомства по трем лицензиям касаются недостаточного финансирования обучения казахстанских кадров и неполных ежегодных отчислений в бюджет Костанайской области на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1360
Re: ССГПО и АО "Качары Руда" получили уведомления о...
Отправлено: 01.02.24 - 15:20
#1
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Чот сразу вспомнил Арселор Миттал ;-)
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1604
Re: ССГПО и АО "Качары Руда" получили уведомления о...
Отправлено: 01.02.24 - 16:12
#2
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Цитата:
Сабыр:
Чот сразу вспомнил Арселор Миттал

Оооочень похоже на то...А.А.Машкевича лучшего друга Назарбаева хотят отправить за борт..
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