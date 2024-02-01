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≡ Пожизненное вместо кастрации: что ждет педофилов в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48491
Пожизненное вместо кастрации: что ждет педофилов в Казахстане
Отправлено: 01.02.24 - 12:23
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Разработчики законопроекта, ужесточающего наказание за бытовое насилие в отношении женщин и детей, предложили исключить альтернативное наказание за педофилию в Казахстане, оставив только пожизненный срок.
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
108
Пожизненное вместо кастрации: что ждет педофилов в Казахстане
Отправлено: 01.02.24 - 12:23
#1
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У какого-нибудь *** взыграет гормон, он значит сделает свое дело, а я потом из своих налогов должен его пожизненно обеспечивать жрачкой, охраной, лекарствами? Не сильно ли расточительно? При этом я буду работать, а он сидеть на нарах???

[Исправлено: Gljuk, 01.02.2024 - 12:45]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6634
Re: Пожизненное вместо кастрации: что ждет педофилов в...
Отправлено: 01.02.24 - 12:46
#2
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Я с вами полностью соглашусь,уж больно либеральничают наши законотворцы, совсем не хотят экономить бюджетные деньги. сделайте укол,убавьте агрессивные гормоны и пусть дальше трудится на благо народа.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5667
Re: Пожизненное вместо кастрации: что ждет педофилов в...
Отправлено: 01.02.24 - 12:52
#3
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Цитата:
Михаил:
Не сильно ли расточительно?


Конечно - ШИКАРНО.

9 граммов и все будут довольны- и деньги целы и зло наказано.
С него уже НЕ БУДЕТ толку- он пропащий человек, так же как и убийцы, кстати - бродячих собак тоже надо не ХАНЖИТ , а пристреливать наряду с этой категории людей.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35300
Re: Пожизненное вместо кастрации: что ждет педофилов в...
Отправлено: 01.02.24 - 15:17
#4
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А может быть России их продать?
Там сегодня они в цене, правда через полгода их отпускают там, в этом проблема.
Могут вернуться..
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абике
§ абике
(Пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
28
Re: Пожизненное вместо кастрации: что ждет педофилов в...
Отправлено: 01.02.24 - 15:34
#5
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Коррупционер, педофил, убийца, вор, разбойник = это не пройдет как грипп, болячка, это враг народа! И не надо их жалеть, пытаясь вернуть их в лоно общества! Самое лучшее для них лекарство-смертная казнь за все его сотворенное зло! При этом не надо их за счет бюджетных денег, собираемых с наших налогов, кормить, охранять, давать тепло в зонах, в Черном беркуте! Самое больше они проживут в застенках год и все! Был преступник, нет преступника! Другие прежде чем совершить преступление подумает тысячу и более раз! Ведь все видят и знают, мы невинное животное убиваем если хотим есть, несмотря на то, что оно не виновато, что родилось! Если животное нанесло нам вред, то мы его убиваем и будем убивать, чтобы не смогло повторно принести нам вред! А эти преступники умышленно совершают такие преступления, в угоду своим интересам! Депутатам все равно, они не свои деньги платят на пожизненное лишение свободы! Если бы они за свои деньги их содержали, то они бы не 7 раз, а 1000 раз подумали, прежде чем вынести такое предложение!
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