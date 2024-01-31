НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «ВКО - не наша тема». Как в Костанае обсуждали решение о переходе Казахстана на единый часовой пояс
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48491
«ВКО - не наша тема». Как в Костанае обсуждали решение о переходе Казахстана на единый часовой пояс
Отправлено: 31.01.24 - 15:53
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Это редкий случай, когда государственное решение принималось на основе мнения ученых, - отметил председатель Комитета техрегулирования. - И эти ученые стали ездить по регионам, они взяли ответственность перед обществом за свою позицию.
Читать новость

maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21679
«ВКО - не наша тема». Как в Костанае обсуждали решение о переходе Казахстана на единый часовой пояс
Отправлено: 01.02.24 - 12:31
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
То есть вы признаёте что ВСЁ у нас в стране решают чиновники, выдавая всё это за : - "волеизлияние" народа ?? И по АЭС и по конституционному референдуму и по выборам и прочим подобного рода делам ??

А я разве когда то высказывал противоположное мнение? На то они и чиновники, чтобы всё решать. Решения народа начинаются и заканчиваются в день выборов (по крайней мере в идеале так должно быть)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14823
Re: «ВКО - не наша тема». Как в Костанае обсуждали решение о...
Отправлено: 01.02.24 - 13:37
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Не надо ляля.активисты топили только за смену пояса в их регионе на природное, это уже ваши чиновники

Не надо ляля
Нурхожаев и Каримов активно у себя на странице доказывают полезность 1 пояса для страны
Ведлер пытается отмалчаться что также указывает на то что она со всем согласна
Денисов и Мальчубаева вообще типа не причем
Хотя если ты ведь из себя "учёный" и активист то скажи чиновникам прям на встрече что 1 пояс для страны это не правильно!
Чеж они языки в одно место засунули то?
Абиль понятно он депутат и его "переубедили"
А эти то чё? Чего боятся?))

Сдается что все они как были с властью в сцепке так и остались потому и пикнуть боятся сейчас
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14823
Re: «ВКО - не наша тема». Как в Костанае обсуждали решение о...
Отправлено: 01.02.24 - 13:42
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ни один активист-балабол,которые ставили из себя тут правдорубов и оппозицию не сказал чиновникам что 1 пояс для страны это бредятина собачья
Пришли гривами покивали как те чиновники отчитались "вко это не наше дело" и по домам разошлись))
У одного Мартынова (и то с моей подачи) тямы хватило указать на то что 1 пояс это не правильно

Остальные будут до последнего делать вид что чего то там добились якобы своим нытьем))
На деле же добились чиновники Астаны перехода на единый пояс для удобства управления а наши активисты выступили у них гапончиками использованными

Кто то их ещё будет всерьез воспринимать после этого? Покажите хоть одного?)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35300
«ВКО - не наша тема». Как в Костанае обсуждали решение о переходе Казахстана на единый часовой пояс
Отправлено: 01.02.24 - 15:29
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Кто то их ещё будет всерьез воспринимать после этого? Покажите

После слов тов. Денисова, что ему буквально плевать на других жителей, конечно никто.
Но ему то это не навредит, власть своих адептов любит и лелеет и будет помогать всячески им.
Так что такие как он, скорее всего ничего не почувствуют.
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 73, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 73
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS