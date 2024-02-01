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ACROS:

Теперь дело за акимом города Костанафй: - в рамках концепции борьбы со "старым казахстаном" - снарядить группу "активных и НЕРАВНОДУШНЫХ" пенсионеров в городской маслихат и ПЕРЕИМЕНОВАТЬ пр. Назарбаева в проспект какого нибудь бытыра, акына, алашординца или вернуть имя того же первого космонавта, но уже казахского.

Цитата:Не торопись не за горами и это..