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Памятник Нурсултану Назарбаеву убрали из экспозиции Национального музея
Памятник Нурсултану Назарбаеву убрали из экспозиции Национального музея
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48490
Памятник Нурсултану Назарбаеву убрали из экспозиции Национального музея
Отправлено: 01.02.24 - 13:47
Памятник первому президенту Нурсултану Назарбаеву убрали из экспозиции Национального музея в Астане. Напомним, скульптуру Назарбаева установили в июле 2018 года. Она была размещена на первом этаже музея рядом с триптихом "Мәңгілік Ел".
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5667
Памятник Нурсултану Назарбаеву убрали из экспозиции Национального музея
Отправлено: 01.02.24 - 13:47
Теперь дело за акимом города Костанафй: - в рамках концепции борьбы со "старым казахстаном" - снарядить группу "активных и НЕРАВНОДУШНЫХ" пенсионеров в городской маслихат и ПЕРЕИМЕНОВАТЬ пр. Назарбаева в проспект какого нибудь бытыра, акына, алашординца или вернуть имя того же первого космонавта, но уже казахского.
Моё предложение: - в честь первого комбайнёра -казаха, Героя Социалистического Труда Жансултана Демеева - комбайнёра из с=за им. Павлова ( Борис-Романовка), удостоеного этого звания в 1957 году.
Эти президенты, батыры, поэты и прочие мыслители и революционные деятели прошлого века порядком надоели и таков ли РЕАЛЬНЫЙ их вклад в историю Казахстана - за деньги родственников и сородичей я тоже могу написать ВСЁ что угодно и про себя и своих знакомых.
Надо возвеличивать - работников РЕАЛЬНОГО труда.
[Исправлено: ACROS, 01.02.2024 - 13:50]
Моё предложение: - в честь первого комбайнёра -казаха, Героя Социалистического Труда Жансултана Демеева - комбайнёра из с=за им. Павлова ( Борис-Романовка), удостоеного этого звания в 1957 году.
Эти президенты, батыры, поэты и прочие мыслители и революционные деятели прошлого века порядком надоели и таков ли РЕАЛЬНЫЙ их вклад в историю Казахстана - за деньги родственников и сородичей я тоже могу написать ВСЁ что угодно и про себя и своих знакомых.
Надо возвеличивать - работников РЕАЛЬНОГО труда.
[Исправлено: ACROS, 01.02.2024 - 13:50]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14822
Re: Памятник Нурсултану Назарбаеву убрали из экспозиции...
Отправлено: 01.02.24 - 13:48
Деназарбаезация идёт по стране
Лет через 20 к власти придет человек который все мягко вернёт всеровно
Как при Брежневе вернули Сталина в кино и на постаменты
Лет через 20 к власти придет человек который все мягко вернёт всеровно
Как при Брежневе вернули Сталина в кино и на постаменты
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5667
Памятник Нурсултану Назарбаеву убрали из экспозиции Национального музея
Отправлено: 01.02.24 - 13:51
Цитата:
Вы имеете ввиду токалских детей??
abaika95:
20 к власти придет человек который все мягко вернёт всеровно
20 к власти придет человек который все мягко вернёт всеровно
Вы имеете ввиду токалских детей??
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3257
Re: Памятник Нурсултану Назарбаеву убрали из экспозиции...
Отправлено: 01.02.24 - 14:16
Цитата:
Вы по какому параметру Сталина сравниваете с Назарбаевым, интересно :))
abaika95:
Деназарбаезация идёт по стране Лет через 20 к власти придет человек который все мягко вернёт всеровно Как при Брежневе вернули Сталина в кино и на постаменты
Деназарбаезация идёт по стране Лет через 20 к власти придет человек который все мягко вернёт всеровно Как при Брежневе вернули Сталина в кино и на постаменты
Вы по какому параметру Сталина сравниваете с Назарбаевым, интересно :))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3257
Re: Памятник Нурсултану Назарбаеву убрали из экспозиции...
Отправлено: 01.02.24 - 14:22
Цитата:
Первый казахский космонавт это Владимир Шаталов, ставший космонавтом №13 в СССР. Он родился в декабре 1927-го на севере нашей республики, в Петропавловске.
ACROS:
но уже казахского.
но уже казахского.
Первый казахский космонавт это Владимир Шаталов, ставший космонавтом №13 в СССР. Он родился в декабре 1927-го на севере нашей республики, в Петропавловске.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.23
- Сообщений:
- 127
Re: Памятник Нурсултану Назарбаеву убрали из экспозиции...
Отправлено: 01.02.24 - 14:27
Это же любимое дело каждого вновь прибывшего к власти - провести "зачистку бывшего " . Ну считаешь ты, что он был не прав - докажи в чём и поведи нас куда нужно. Ан нет ! Все силы и финансы гробятся на искоренение и исправление истории , а не на конкретную необходимость ! А там глядишь - и твоё время кончилось, и твой последователь бьёт копытом, чтобы поскорей вышвырнуть всё упоминание о тебе. Так и живём, одни средневековые бии да сакральные мазары в почёте ! Вот стоит памятник - ну и пусть стоит ! Приведите школьников - скажите: вот человек жизнь отдал не туда, давайте делать по-другому. Тогда у народа будет прошлое, а дети не будут манкуртами.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1603
Re: Памятник Нурсултану Назарбаеву убрали из экспозиции...
Отправлено: 01.02.24 - 14:44
Цитата:
Не торопись не за горами и это..
ACROS:
Теперь дело за акимом города Костанафй: - в рамках концепции борьбы со "старым казахстаном" - снарядить группу "активных и НЕРАВНОДУШНЫХ" пенсионеров в городской маслихат и ПЕРЕИМЕНОВАТЬ пр. Назарбаева в проспект какого нибудь бытыра, акына, алашординца или вернуть имя того же первого космонавта, но уже казахского.
Теперь дело за акимом города Костанафй: - в рамках концепции борьбы со "старым казахстаном" - снарядить группу "активных и НЕРАВНОДУШНЫХ" пенсионеров в городской маслихат и ПЕРЕИМЕНОВАТЬ пр. Назарбаева в проспект какого нибудь бытыра, акына, алашординца или вернуть имя того же первого космонавта, но уже казахского.
Не торопись не за горами и это..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14822
Re: Памятник Нурсултану Назарбаеву убрали из экспозиции...
Отправлено: 01.02.24 - 15:02
Цитата:
Нет обычный чиновник даже не связанный с семьёй
Котрый просто рос и работал при Назарбаеве
Со временем то краски немного поблекнут и будут восприниматься другие моменты из его правления
Цитата:
По уровню азиатского культа личности
Не по количеству же репрессированных и сосланных в ГУЛАГ))
Вообще ничего не имею против постамента или улицы в честь назера
При нем было занудное спокойствие в стране
Застой можно сказать а любое возмущение спокойствия даже мелкий митинг воспринимался как нечто из ряда вон выходящее как те шарики синие))
Сейчас же как не год так то чп то переворот, то ещё какая-нибудь фигня
ACROS:
Вы имеете ввиду токалских детей??
Вы имеете ввиду токалских детей??
Нет обычный чиновник даже не связанный с семьёй
Котрый просто рос и работал при Назарбаеве
Со временем то краски немного поблекнут и будут восприниматься другие моменты из его правления
Цитата:
юля елиссева:
Вы по какому параметру Сталина сравниваете с Назарбаевым, интересно :))
Вы по какому параметру Сталина сравниваете с Назарбаевым, интересно :))
По уровню азиатского культа личности
Не по количеству же репрессированных и сосланных в ГУЛАГ))
Вообще ничего не имею против постамента или улицы в честь назера
При нем было занудное спокойствие в стране
Застой можно сказать а любое возмущение спокойствия даже мелкий митинг воспринимался как нечто из ряда вон выходящее как те шарики синие))
Сейчас же как не год так то чп то переворот, то ещё какая-нибудь фигня
-
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