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≡ «ВКО - не наша тема». Как в Костанае обсуждали решение о переходе Казахстана на единый часовой пояс
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48488
«ВКО - не наша тема». Как в Костанае обсуждали решение о переходе Казахстана на единый часовой пояс
Отправлено: 31.01.24 - 15:53
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- Это редкий случай, когда государственное решение принималось на основе мнения ученых, - отметил председатель Комитета техрегулирования. - И эти ученые стали ездить по регионам, они взяли ответственность перед обществом за свою позицию.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21679
«ВКО - не наша тема». Как в Костанае обсуждали решение о переходе Казахстана на единый часовой пояс
Отправлено: 01.02.24 - 12:31
#15
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Цитата:
ACROS:
То есть вы признаёте что ВСЁ у нас в стране решают чиновники, выдавая всё это за : - "волеизлияние" народа ?? И по АЭС и по конституционному референдуму и по выборам и прочим подобного рода делам ??

А я разве когда то высказывал противоположное мнение? На то они и чиновники, чтобы всё решать. Решения народа начинаются и заканчиваются в день выборов (по крайней мере в идеале так должно быть)
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