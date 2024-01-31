Отправлено: - 12:31

ACROS:

То есть вы признаёте что ВСЁ у нас в стране решают чиновники, выдавая всё это за : - "волеизлияние" народа ?? И по АЭС и по конституционному референдуму и по выборам и прочим подобного рода делам ??

Цитата:А я разве когда то высказывал противоположное мнение? На то они и чиновники, чтобы всё решать. Решения народа начинаются и заканчиваются в день выборов (по крайней мере в идеале так должно быть)