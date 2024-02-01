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≡ Дворец для школьников и президентов - Как чиновники продолжают скрывать детали строительства объекта для форума РК и РФ в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48488
Дворец для школьников и президентов - Как чиновники продолжают скрывать детали строительства объекта для форума РК и РФ в Костанае
Отправлено: 01.02.24 - 10:55
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Спустя несколько месяцев после его открытия акимат области так и не предоставил договор на строительство, а сам центр привлек внимание государственного аудита. Тем не менее множество загадок вокруг центра и других «форумных» объектов, стоивших налогоплательщикам более 16 млрд тенге, не раскрыто до сих пор.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
544
Re: Дворец для школьников и президентов - Как чиновники...
Отправлено: 01.02.24 - 10:55
#1
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жулье и приспособленцы во власти.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5665
Re: Дворец для школьников и президентов - Как чиновники...
Отправлено: 01.02.24 - 12:30
#2
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11 000 000 000 тенге/653 детей = 16 845 329, 249 тенге затрачено на одного костанайского школьника посещающего кружки в этом пресловутом Смарте или Дворце школьников.

9 000 000 000 тенге/1 250 детей = 7 200 000 тенге затрачено на одного алматынского школьника посещающего кружки в ИННОВАЦИОННОМ центре творчества.

Наш костанайский школьник-смартцентрик стоит ДОРОЖЕ чем алматынский-инновационник, даже хоть и творческий, аж, на целых: - 9 645 329, 249 тенге: - прямо гордость берёт за наших коррупционеров - ".. могут же, когда захотят утереть нос досаевцам.."

Вопрос: - инновационный - это когда резьба по дереву лобзиком заменяется на чем то по интернету ???

Цитата://Ни в коем случае нельзя высаживать хвойники вдоль дорог.//

А, как же многолетние хвойники, посаженные ещё во времена Советской власти, вдоль дороги по трассе ведущей на аэропорт ?? Им уже лет 30-50 наверное будут как растут??
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