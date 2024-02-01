Отправлено: - 12:52

Михаил:

Не сильно ли расточительно?

Цитата:Конечно - ШИКАРНО.9 граммов и все будут довольны- и деньги целы и зло наказано.С него уже НЕ БУДЕТ толку- он пропащий человек, так же как и убийцы, кстати - бродячих собак тоже надо не ХАНЖИТ , а пристреливать наряду с этой категории людей.