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≡ "Успехи, которые сводятся на нет" - Борьбу с коррупцией в Казахстане проанализировала Transperency International
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48488
"Успехи, которые сводятся на нет" - Борьбу с коррупцией в Казахстане проанализировала Transperency International
Отправлено: 31.01.24 - 18:56
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Первые строчки достались Дании, Финляндии и Новой Зеландии. А Казахстан, хоть и улучшил результат 2022 года (101-е место), но расположился лишь на 93-м месте среди 180 стран. Эту строчку с нами разделили Индия, Лесото и Мальдивы.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35293
Re: "Успехи, которые сводятся на нет" - Борьбу с...
Отправлено: 31.01.24 - 18:56
#1
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Интересно, а где наши соседи, братские страны?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35293
Re: "Успехи, которые сводятся на нет" - Борьбу с...
Отправлено: 31.01.24 - 19:00
#2
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А, Украину то как обошли, у нее 104 по моему.
Ну а Россия само собой разумеющееся, всего 141.
Ниче себе, какая там коррупция, на государственном уровне..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6634
Re: "Успехи, которые сводятся на нет" - Борьбу с...
Отправлено: 31.01.24 - 19:24
#3
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поскольку такие институты, как полиция, прокуратура и суды, часто не в состоянии проводить расследования и привлекать к ответственности тех, кто злоупотребляет
Старый Казахстан больше напоминает самый настоящий паханат,когда неугодных просто убивали и запугивали,держали в тюрьме. Как говорится, время обнажает все проделки даже государственных мужей, волосы дыбом встают, как начинают говорить оставшиеся в живых свидетели. Тем не менее, новые правители с опаской и боязнено открывают шлюзы,хулиганы давно должны быть в тюрьме
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абике
§ абике
(Пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
26
Re: "Успехи, которые сводятся на нет" - Борьбу с...
Отправлено: 31.01.24 - 21:57
#4
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Бардак с борьбой против коррупции свидетельствует о том, что бороться с этим злом некому! Остается одно: провести народный референдум в стране о возврате смертной казни для коррупционеров, педофилов, наркоманов, убийц, насильников! Иначе страна деградирует и установиться хаос, когда верхи не могут управлять по-новому, а низы не хотят жить с коррупцией и беспределом!
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
544
Re: "Успехи, которые сводятся на нет" - Борьбу с...
Отправлено: 01.02.24 - 11:31
#5
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чиновники совершают эти злодеяния без корыстного умысла, а с добрым сердцем. Значит эта тема- борьба с коррупцией вечная у нас будет.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5665
Re: "Успехи, которые сводятся на нет" - Борьбу с...
Отправлено: 01.02.24 - 11:51
#6
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Цитата:
рихард:
без корыстного умысла


Ну, да: - только без ЗЛОГО умысла. Это так президент сказал.

Пожар в Амаркарагае - это тоже без коррупционного умысла, вернее власти элементарно - ПРОСРАЛИСЬ; пожар в Семее - тоже там просрались; землетрясение в Алматы - тоже просрались; всякие НЕОЖИДАННЫЕ весенние наводнения и паводки - власти тоже просираются.

Хотя деньги из бюджета на всякие МЧС-ы и на такие случаи регулярно ВЫДЕЛЯЮТСЯ: - и на покупку необходимого оборудование и механизмов и на ПРОГНОЗИРОВАНИЕ таких внештатных ситуации и на зарплату и прочее и притом НЕМАЛЫЕ, тому пример:- 1 100 000 000 тенге выделили частной фирме семейки Назарбаева, только лишь для того что бы надо было вовремя предупредить жителей Алматы, но этого НЕ БЫЛО сделано.

КОРРУПЦИЯ - это главная беда или зло нашего государства. И как мне кажеться - её НИКТО не хочет решать. ВСЕХ и ВСЁ устраивает, так как оно есть.

Вообще считаю, нынешнее правительство Смаилова, судя по их действиям - это правительство ЛУЗЕРОВ - все министры - чистые ТЕОРЕТИКИ, не знающие реальной правды жизни и поэтому их надо РАЗОГНАТЬ- толку от них государству и стране НЕ БУДЕТ. Это НЕ ГОСУДАРСТВЕННИКИ.
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