Отправлено: - 11:51

рихард:

без корыстного умысла

Цитата:Ну, да: - только без ЗЛОГО умысла. Это так президент сказал.Пожар в Амаркарагае - это тоже без коррупционного умысла, вернее власти элементарно - ПРОСРАЛИСЬ; пожар в Семее - тоже там просрались; землетрясение в Алматы - тоже просрались; всякие НЕОЖИДАННЫЕ весенние наводнения и паводки - власти тоже просираются.Хотя деньги из бюджета на всякие МЧС-ы и на такие случаи регулярно ВЫДЕЛЯЮТСЯ: - и на покупку необходимого оборудование и механизмов и на ПРОГНОЗИРОВАНИЕ таких внештатных ситуации и на зарплату и прочее и притом НЕМАЛЫЕ, тому пример:- 1 100 000 000 тенге выделили частной фирме семейки Назарбаева, только лишь для того что бы надо было вовремя предупредить жителей Алматы, но этого НЕ БЫЛО сделано.КОРРУПЦИЯ - это главная беда или зло нашего государства. И как мне кажеться - её НИКТО не хочет решать. ВСЕХ и ВСЁ устраивает, так как оно есть.Вообще считаю, нынешнее правительство Смаилова, судя по их действиям - это правительство ЛУЗЕРОВ - все министры - чистые ТЕОРЕТИКИ, не знающие реальной правды жизни и поэтому их надо РАЗОГНАТЬ- толку от них государству и стране НЕ БУДЕТ. Это НЕ ГОСУДАРСТВЕННИКИ.