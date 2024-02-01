Re: Дворец для школьников и президентов - Как чиновники...

Отправлено: - 12:30

11 000 000 000 тенге/653 детей = 16 845 329, 249 тенге затрачено на одного костанайского школьника посещающего кружки в этом пресловутом Смарте или Дворце школьников.



9 000 000 000 тенге/1 250 детей = 7 200 000 тенге затрачено на одного алматынского школьника посещающего кружки в ИННОВАЦИОННОМ центре творчества.



Наш костанайский школьник-смартцентрик стоит ДОРОЖЕ чем алматынский-инновационник, даже хоть и творческий, аж, на целых: - 9 645 329, 249 тенге: - прямо гордость берёт за наших коррупционеров - ".. могут же, когда захотят утереть нос досаевцам.."



Вопрос: - инновационный - это когда резьба по дереву лобзиком заменяется на чем то по интернету ???



Цитата://Ни в коем случае нельзя высаживать хвойники вдоль дорог.//



А, как же многолетние хвойники, посаженные ещё во времена Советской власти, вдоль дороги по трассе ведущей на аэропорт ?? Им уже лет 30-50 наверное будут как растут??