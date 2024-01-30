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Куратор темы: Маркс
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4904
Форумная эклектика
Отправлено: 30.01.24 - 12:52
#1246
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Гога: просто дурдом какой -то

Kairat stayer: Главное, чтобы у вас великих россиян хорошо было. На днях на форуме отмечали, что история движется по спирали, более древние периоды не будем рассматривать: средневековье, новое время, социализм, капитализм и опять по кругу.

Я лично надеюсь, что у вас всё будет хорошо и прекрасно, изменив Конституцию - обнулились, Абайка отмечал, что такие явления в 100 лет, один раз происходят. Иностранными агентами жестко разбираетесь, про затянувшуюся СВО все в курсе. Благодаря Всевышнему, всяким шаманам и духам, чтобы всё шло по плану и вы не переместились в средневековье и новые времена (конец 17 века до начала 20 века).

Кстати, на днях ТАСС (Государственное российское федеральное информационное агентство), сообщала, что в текущем году в Тыве планируют открыть Академию Шаманов. Скорее всего они будут предсказывать будущее, влиять на какие-то процессы, гадать, языческие, мистические и сакральные ритуалы, обряды и церемоний с бубнами и.т.д. проводить. Также надеюсь, что на просторах необъятной страны, не появятся скоморохи (уличные музыканты в лаптях с современными музыкальными инструментами)!

Подробнее здесь:



[Исправлено: Kairat stayer, 30.01.2024 - 15:14]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4904
Форумная эклектика
Отправлено: 31.01.24 - 07:33
#1247
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Читателям, форумным грамотеям и сказочникам доброго утра, всем мира, добра и удачного зимнего дня!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4904
Форумная эклектика
Отправлено: 01.02.24 - 09:25
#1248
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Всех приветствую, желаю здоровья и удачного дня!

maxsaf: Не надо ляля. активисты топили только за смену пояса в их регионе на природное, это уже ваши чиновники решили сделать единый пояс во всем Казахстане, а не активисты.

111: Хм..
Где же документы, подтвержающие это?
Слова не нужны
Нужны именно доки.

Подробнее здесь:
Или ты соврать мастер?



[Исправлено: Kairat stayer, 01.02.2024 - 09:26]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21678
Форумная эклектика
Отправлено: 01.02.24 - 10:02
#1249
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Цитата:
Kairat stayer:

Настолько тонко, что я чуть не порезался)) Жаль Алекс опять куда-то пропал, он бы точнее оценил количество юмора на квадратный сантиметр в ваших мемах :lol:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4904
Форумная эклектика
Отправлено: 01.02.24 - 10:13
#1250
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Цитата:
maxsaf:
Настолько тонко, что я чуть не порезался))


Эзопов язык 😂😂😂.
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