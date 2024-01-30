Отправлено: - 12:52

[Исправлено: Kairat stayer, 30.01.2024 - 15:14]

Гога: просто дурдом какой -тоKairat stayer: Главное, чтобы у вас великих россиян хорошо было. На днях на форуме отмечали, что история движется по спирали, более древние периоды не будем рассматривать: средневековье, новое время, социализм, капитализм и опять по кругу.Я лично надеюсь, что у вас всё будет хорошо и прекрасно, изменив Конституцию - обнулились, Абайка отмечал, что такие явления в 100 лет, один раз происходят. Иностранными агентами жестко разбираетесь, про затянувшуюся СВО все в курсе. Благодаря Всевышнему, всяким шаманам и духам, чтобы всё шло по плану и вы не переместились в средневековье и новые времена (конец 17 века до начала 20 века).Кстати, на днях ТАСС (Государственное российское федеральное информационное агентство), сообщала, что в текущем году в Тыве планируют открыть Академию Шаманов. Скорее всего они будут предсказывать будущее, влиять на какие-то процессы, гадать, языческие, мистические и сакральные ритуалы, обряды и церемоний с бубнами и.т.д. проводить. Также надеюсь, что на просторах необъятной страны, не появятся скоморохи (уличные музыканты в лаптях с современными музыкальными инструментами)!Подробнее здесь: